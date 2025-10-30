他正在尿尿！日本怪阿伯伸手一接暢飲 喝完喊「謝謝」離去

日本男高中生尿尿時，1名怪阿伯伸手進小便斗盛起暢飲。（示意圖；freepik）

日本兵庫縣發生一起離奇案件，1名阿伯今年9月1日不明原因在阪急西宮北口車站閘門的廁所內伸手接尿飲用，尿液還陌生人剛解放出來的，後續他被依涉嫌非法入侵罪逮捕。

《MBS NEWS》報導，警方調查後發現，當時1名男高中生正在如廁，57歲男照護員突然伸手進小便斗內，用手盛裝了男高中生的尿液喝下肚，接著對男高中生說了句「謝謝」後轉身離去。

男高中生後打110報警，警方透過監視器鎖定他身分，他確實有搭乘列車，所以是合法進入驗票閘門，但他在廁所「飲尿」的詭異行徑，被認定無正當理由侵入廁所，依侵入建物罪逮捕。

男照護員來自兵庫縣伊丹市，被捕後他對自己喝尿行為坦承不諱。

