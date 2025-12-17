他正面嗆藍白不敢倒閣！凌濤鬼轉尬回：32比0選過了

政治中心／楊佩怡報導

立法院日前三讀通過《財劃法》修法引發爭議，行政院長卓榮泰則在15日召開記者會，宣布政院決定「不予副署」，並呼籲立法院撤回法案；更喊話在野有意見可以倒閣，身為行政院院長，如果被一個違憲亂政的國會提出不信任，會是他畢生的民主勳章；而國民黨方則是隻字未提倒閣。對此，資深媒體人尚毅夫日前在節目上狠酸「笑你們藍白沒種」，一旁的國民黨議員凌濤「尷尬表情」全被拍下。

資深媒體人尚毅夫日前在政論節目《新聞面對面》上，認為藍白不敢改選，而是不敢倒閣，因為倒閣以後就會解散國會，就要去改選。一旁的國民黨議員凌濤則尷尬笑說，「藍白不會不敢改選，因為我們今年大罷免…」，話還沒說完就被張益贍打斷，張益贍直言，大罷免是公民權，解散國會倒閣是行政立法的權利；凌濤則是不斷重複說「結果都一樣」，場面一陣混亂。接著凌濤又說道，每一個國民黨立法委員，沒有不敢選，「因為我們已經被攻擊全選了，全部重選一遍，我們還是贏了」。他認為如果重選後，若行政院長繼續不副署，「那再重選嗎？要重選到什麼時候」。

廣告 廣告





卓揆拒副署在野不敢倒閣？他嗆：笑你們藍白沒種 凌濤鬼轉「回1句」表情超尬

尚毅夫（左）在節目上直言藍白不敢提倒閣。（圖／翻攝自《新聞面對面》YT頻道）

對此，尚毅夫直言：「我覺得講這些都沒有意義，不敢就是不敢啦，我就笑你們國民黨跟藍白沒種啦！連一個『違憲亂政』（藍白說的）行政院長都不敢處理，就這麼簡單嘛」。尚毅夫接著提問凌濤，「後面行政院長繼續不副署，你就一路違憲亂政、違憲亂政...欸2028年選舉了，你要讓違憲亂政兩年嗎？你告訴我，你要讓行政院長不副署兩年嗎？」、「然後你們又說乾脆廢了立法院」。

卓揆拒副署在野不敢倒閣？他嗆：笑你們藍白沒種 凌濤鬼轉「回1句」表情超尬

面對尚毅夫（左）的輸出，凌濤（右）則尬笑重複說「32比0已經選過了」。（圖／翻攝自《新聞面對面》YT頻道）

一旁的凌濤聽到尚毅夫一頓輸出，露出尷尬表情，不斷喊「32比0、32比0已經選過了」。針對尚毅夫說若接下來行政院長都不副署的情況；他則表示，行政院的預算來到立法院要不要審，其實會打一個問號。「因為審完之後一樣又一樣的狀況，所以全球會看到台灣的民主國家，總統跟行政院長是這樣亂搞的...」；尚毅夫馬上接續大罵，「看到這樣亂搞，但是在野黨完全不敢監督，也很少看到這應啊！」，凌濤則繼續重複說「32比0已經選過了」。





原文出處：卓揆拒副署在野不敢倒閣？他嗆：笑你們藍白沒種 凌濤鬼轉「回1句」表情超尬

更多民視新聞報導

共艦挑釁喊「中國台灣」遭嗆：放你X的屁！27秒音檔曝光

陳佩琪參戰2026縣市首長？黃國昌笑回：最高機密

高虹安涉貪二審判無罪！沈伯洋揭2關鍵：是立法院幫忙

