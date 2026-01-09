他殺了我的狗！發現寵物犬「被安樂死」 女子崩潰持刀刺傷分居夫
英國一名女子，因得知丈夫將他們共同領養的狗狗安樂死後，情緒失控持刀刺向對方，導致對方胸部和腹部重傷、差點喪命。
據《每日鏡報》報導，這對夫妻共同生活近40年，分別在2020年3月與約1年後收養了兩隻狗。婚姻破裂後，丈夫基思（Keith Bridger）搬到位於諾福克一間單人公寓裡，由於居住環境不適合這兩隻「非常吵鬧」且「非常愛咬人」的狗狗居住，在多次嘗試為牠們尋找新家未果後，他決定將牠們安樂死。
64歲的妻子克萊兒（Claire Bridger）表示，當晚前往基思新家，是為了商討贍養費；當她問道「我的狗呢？」才得知狗狗已被安樂死的消息，克萊爾聽聞後即情緒崩潰大喊「你殺了我的狗」。她從車上拿出刀子走向丈夫，並刺了他兩下，基思倒地呼救時，克萊爾還咬住了他的手臂。鄰居聽到騷動後上前制止並報警，報警電話的錄音中，還可聽見克萊兒控訴對方是「可怕的人」。
警方抵達後，克萊兒向警員表示「他殺了我的狗」並說她當時「怒火中燒」，後來什麼事都不記得了，直到鄰居趕到現場阻止，她才意識到自己壓在丈夫身上攻擊。目前她已承認蓄意傷人罪，但否認謀殺未遂，案件仍在審理中。
