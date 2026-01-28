「他每天咆哮罵人」卻是最溫暖的醫師？八仙塵暴傷友淚憶莊秀樹

林口長庚燒燙傷中心前主任、整形外科權威莊秀樹醫師於去年12月底因主動脈剝離辭世，享年73歲。林口長庚醫院27日舉辦「八仙塵爆10周年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，多位傷友與醫護人員齊聚追思，分享這位嚴師背後的溫暖故事。

莊秀樹醫師於去年12月底因主動脈剝離辭世，享年73歲。多位傷友與醫護人員昨日在追思會上分享這位嚴師背後的溫暖故事。（圖／林口長庚醫院提供）

八仙塵爆事件至今已屆滿十年，當時林口長庚醫院收治大量傷患，院方第一時間成立應變指揮中心，動員大量人力與醫療資源。最終50多名病患幾乎全數順利出院，達成95%以上的存活率，寫下驚人的醫療紀錄，莊秀樹正是其中關鍵核心人物。

傷友夏文玲在追思會上代表發言，當年27歲的她燒傷面積達54%，除了臉部、耳朵有輕微燒傷外，雙手功能更是嚴重退化，隨著疤痕增生、變厚，她的雙手從原本還能做事，逐漸惡化到「只剩第一指節可以稍微微彎而已」的程度。

回憶自己復健8到9個月後，手部功能狀況反而越來越差，正感到無助與徬徨時，剛好遇到一位傷友在接受莊秀樹醫師重建手術後，手部狀況竟在一個月內變得很好。她決定不顧一切掛了莊醫師的診，等待時心情持續緊張，沒想到旁邊的傷友卻對她說「不要擔心，我們都被罵過了」、「我們都被罵過了，沒事」。

夏文玲笑說，當時內心吐槽「這個沒有安慰到我吧？」結果進入診間後，莊醫師只說「來，手過來我看」、「你那個開刀、復健，就會變好」，兩分鐘後就已經在約手術時間。她表示:「他沒有安慰我任何一句話，可是我在他身上得到了最大的安慰，因為他告訴我會變好，只要相信他、相信專業。」

手術後恢復過程並沒有想像那麼順利。夏文玲第一次手術完拆線看到自己的傷口，以為自己的手要爛掉，第二次更慘，爛到縫線旁邊都爆開，腫脹得像泡在水裡三天，然而莊秀樹都是同一句話:「你這個擦藥、復健，下個禮拜再回診。」讓她崩潰的心被修復。

夏文玲哽咽表示:「那段時間如果沒有莊醫師，也許我們現在不會這麼好。」她說，可惜沒來得及好好向莊醫師訴說謝意，也沒回去讓他看看現在自己恢復得多好。

八仙塵爆傷者漫長艱辛的復原過程，莊秀樹醫師始終是令人安定的存在。(圖/翻攝影片)

現在37歲的她，打字、寫字都沒有問題，但因無法正常排汗，工作型態已從業務工作轉為室內行政。她形容無法排汗的不適感:「很像你在游泳池的烤箱裡面，身體一直在那個狀態，覺得很熱，然後散不出去。」這種狀況讓她在夏天進便利商店買東西後走出來就可能中暑；冬天進入有暖氣的百貨公司，也會出現頭暈不適的症狀。

另一位傷友鍾博宇分享，自己在昏迷半個月後睜開眼睛見到莊秀樹，表情相當威嚴，他也真的被莊醫師罵過，而家屬會因為擔心孩子、焦急而和莊醫師產生摩擦。鍾博宇說，事實上，那威嚴表情是因為莊醫師的專業，傷友也都有感受到被用心對待，因為燒燙傷必須循序漸進，透過清創植皮、重新手術，慢慢才能恢復到現在的狀態。

八仙塵爆事件時年僅22歲的鍾博宇，全身燒傷面積高達7成，雙手傷勢尤為嚴重。經歷植皮、清創、貼敷料等漫長治療過程，加上持續復健，他的手部功能如今已完全恢復。面對親友關心「你都這樣子還做廚師？」的疑問，他總是淡然一笑回應。

選擇繼續從事廚師工作的鍾博宇坦言，術後面對火源確實存在心理障礙，但他仍堅持克服。他表示:「一方面這是我的工作，另方面也是我的興趣使然。」目前的他不僅重返廚房，手部功能已能應付任何工作需求，「做任何事情都已經OK了」。鍾博宇強調:「過程中如果沒有莊秀樹醫師與長庚醫療團隊，現在就不會有健全的我們站在這裡、回歸到社會上。」

