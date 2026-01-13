他每天喝咖啡竟腎衰？醫揭「這東西」專攻腎臟！

生活中心／尤乃妍報導

一名50多歲男子，平日是養生達人，不碰菸酒，每天晨跑，但有天跑步時卻突然暈倒，送醫檢查竟發現已經是慢性腎衰竭5期。腎臟科醫師洪永祥解釋，真正的問題就出在他喜愛囤積「便宜咖啡豆」的習慣。









50歲男每天喝咖啡腎臟「發霉」？醫曝「3國民食物」假健康實藏毒！

平時應盡量避免購買品質差的「廉價咖啡豆」，黴菌喝下肚恐對身體造成傷害。(示意圖，非關此新聞／民視新聞)

許多人不喜愛超商咖啡，又嫌咖啡店太貴，平日看到便宜咖啡豆就會囤一堆。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50多歲患者，平日習慣良好，卻因為咖啡豆檢查出慢性腎衰竭，只因為這些咖啡豆含有「赭麴毒素」。

什麼是「赭麴毒素」?

赭麴毒素A是一種由某些黴菌產生的天然毒素，進到身體後專攻腎臟，讓腎臟細胞徹底發炎、窒息、壞死。世界衛生組織指出，黴菌毒素並不是只有吃進去才有問題，長期低劑量的吸入或接觸，都會造成健康影響。

中藥材在溼度高的台灣，若沒有妥善保存，壽命恐不超過一個月。(示意圖，非關此新聞／民視新聞)

3大常見「藏毒」養生國民美食：





第3名：五穀粉與即溶燕麥

由於粉末易吸水，一旦包裝夾鏈沒拉好，或用濕湯匙挖，整罐就報廢。

第2名：乾貨糧倉

紅麴如果發酵不當，會產生橘黴素 (Citrinin)。另外，花生、薏仁、綠豆、中藥乾貨，只要開封沒放冰箱，一個月內必會發霉。

第1名：低價咖啡豆

咖啡豆從採收、運送到儲存，只要有一環濕度超過18.5%，赭麴毒素就會蔓延，且咖啡粉受潮速度更是豆子的 10 倍。

如何避免吃下黴菌？

1. 買食物不要大包裝，尤其咖啡、堅果、雜糧。

2.乾貨、中藥材、開過的咖啡豆，善用密封罐並放冰箱，低溫能讓黴菌降低生長與減少排毒。

3.堅果外殼裂開、米粒變黑、或味道不對勁就立刻丟棄。

4.善用除濕機，讓濕度維持在 60% 以下黴菌最不容易生長。

5.環境定期除霉斑，廚房浴室與環境積黴處使用稀釋過的白醋或含漂白水溶液直接塗抹霉斑處，再擦乾通風。

