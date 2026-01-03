他每天喝1飲品害肝臟生病了！醫示警：傷肝初期無症狀 很多人都忽略
60多歲陳先生喜歡天天喝酒，最近接受健康檢查，發現有紅血球過大的輕微貧血，可能是維生素B12或葉酸缺乏所致。結果進一步抽血檢查，血液中的維生素B12與葉酸都正常，代表腸胃吸收這兩種營養素沒問題，但肝臟可能已經生病了。
天天喝酒造成血球變大顆！
書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，紅血球的生成與葉酸、B12有關，葉酸要經過肝臟進一步轉化，才能被紅血球在生成時所用，酒精性肝病的病人，即使維生素B12與葉酸在血液中的量足夠，但卻可能因肝臟問題導致缺乏活化的葉酸，進一步影響紅血球的生成，出現紅血球過大的貧血，雖然生活中沒有明顯不適，但是酒精性肝病已經默默上身了。
喝酒會對肝臟造成負擔
即使喝酒沒到酗酒的程度，但是長期有喝酒的習慣，也會對肝臟造成負擔，康本初提到，酒精會經由肝臟代謝，在過程中會產生乙醛，而乙醛會影響肝細胞，引起發炎反應，產生酒精性肝病。酒精性肝病在一開始往往沒有明顯症狀，常是在健康檢查抽血發現有驗血數值異常，可能有紅血球過大的貧血、肝功能異常、肝炎等；超音波檢查顯示有脂肪肝、肝臟腫大等，倘更進一步，出現肝硬化時，就要當心併發症的可能，不可輕忽。
戒酒才護肝
對於酒精性肝病的治療，最重要是要先戒酒！康本初說，酒精性肝病在出現脂肪肝程度時，戒酒加上飲食均衡，養成運動習慣，肝臟還有機會康復，但仍要定期追蹤；當進展到肝硬化，就是不可逆狀態，很難恢復到完全健康。
康本初提醒，有喝酒習慣的人，常會因為沒有症狀而不願意改變，建議可透過健檢了解酒精是不是已經傷肝了，用數據說服戒酒。現在國健署有提供成人健康檢查，有些地方政府也有提供老人健康檢查，都是可以加以運用的資源。早期發現肝臟可能有問題，早期採取行動改善，避免肝臟受到不可逆的傷害。
