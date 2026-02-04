他每日換3次內褲！竟是膀胱大腸破洞相通…尿液從肛門滲出

一名40多歲男性患者因輕微失禁問題被妻子強制帶往就醫，經檢查後發現，患者膀胱與大腸之間出現瘻管，導致尿液灌入大腸後從肛門滲出，造成失禁症狀。

患者妻子表示，丈夫每日都需更換3次內褲，且換下的內褲常有些微黃色痕跡。（圖／Photo AC）

外科醫師陳榮堅在臉書粉專分享一起罕見病例，患者妻子表示，丈夫每日都需更換3次內褲，且換下的內褲常有些微黃色痕跡。然而男子認為只是偶爾忍不住、量也不多，不覺得是什麼大問題，夫妻兩人差點在診間發生爭執。陳榮堅指出，除失禁外，患者還出現偶爾下腹痛、全身發熱等症狀。

該名患者自述，4個月前曾因大腸憩室炎住院兩週，一個月後進行大腸鏡檢查，之後才陸續出現異常情形。由於過去從未做過大腸鏡，他誤以為肛門變得「有點鬆鬆的」是正常現象，並未特別警覺。

進行尿液檢查後，發現患者尿液中有細菌感染及大量殘渣，推斷是膀胱跟大腸之間出現瘻管。（示意圖／Pixabay）

陳榮堅表示，進行尿液檢查後，發現患者尿液中有細菌感染及大量殘渣，推斷是膀胱跟大腸之間出現瘻管。他解釋，當大腸發炎部位長時間貼附在膀胱壁上，會使膀胱壁逐漸變薄，做大腸鏡打氣的過程會撐破變薄的地方，導致膀胱與大腸之間出現一個小洞。當膀胱脹尿時，尿液會灌到大腸裡面，從肛門滲出。

陳榮堅指出，這類情況必須透過手術處理，使用腹腔鏡把膀胱跟大腸中間的瘻管分開。他表示，還好患者妻子發現得早，有儘早帶他就醫，否則後果可能更嚴重。過去曾遇到感染相當嚴重的案例，需結合泌尿科共同手術，最後得切除一大塊膀胱壁及整段發炎的腸子。

