他每月都飛東京想定居 長住後崩潰曝5大地雷：台灣才是天堂

許多台灣民眾對日本懷有憧憬，甚至考慮移居當地。網紅「G老闆編哥」日前分享親身經歷，表示近兩年幾乎每月飛往東京，原本認為日本生活美好，甚至動念搬去長住。然而，真正長時間體驗後，他發現自己完全無法適應，強調旅遊與長住根本是兩回事。

飲食方面，G老闆編哥指出日本食物普遍偏鹹，醃製物也多。短期旅遊時覺得新鮮有趣，但只要待滿一週，胃就開始瘋狂想念台灣味。他提到鹹酥雞、滷肉飯、黑白切、牛肉麵等台灣美食，表示那種想回家吃飯的衝動，只有經歷過的人才能理解。

健康問題也成為一大困擾。每逢花粉季節，他的鼻子不是悶塞就是直接過敏發作，出門必須戴口罩。旅遊時尚可忍受，但若長期居住，他擔心鼻子會直接失去功能。

氣候適應更是一大挑戰。日本冬天的乾冷讓他相當崩潰，皮膚乾、喉嚨乾、鼻子乾，暖氣一開如同身處烤箱。他甚至表示小腿乾到不適、背部乾癢到需要攜帶伸縮抓背神器。這種乾冷環境住幾天就感到不適，長期居住更是難以想像。

文化差異則是最讓他感到格格不入的部分。在日本購買小東西時，店員會鞠躬、講一長串禮貌用語、進行超正式告別，但他心裡只想簡單說聲再見。他形容在日本生活像是要陪大家一起演戲，過於拘謹、太重流程，不像台灣自然又有人情味。他認為某些文化並非好壞問題，而是合不合適的問題。

G老闆編哥總結表示，旅遊版的日本確實是天堂，但生活版的日本完全是另一回事。雖然喜歡東京，但真正適合自己的地方反而是台灣。他強調不管是中國、美國或日本，人生最適合待的地方其實就是台灣。

貼文曝光後引發網友熱烈迴響。許多人表示能在台灣出生長大真的很幸運，旅遊可以但長住真的無法。有網友分享住在香港也覺得台灣太有禮貌，台灣人情味真的無可取代。也有人提到大阪燒鹹到需要配四杯白開水。G老闆編哥補充說，原本以為住在高樓每天看晴空塔會很愜意，結果看久也是麻痺，讓不少人笑回旅遊就好，住還是台灣最讚。

