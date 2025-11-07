他沒有成長！鬼鬼錄到一半突痛罵情歌王子 「衝突導火線」曝光

記者蔡維歆／台北報導

姚元浩、莎莎、吳映潔、郭泓志、白安、賴雅妍、李玖哲，首集直接熱血攻頂！節目與瑞士瓦萊州旅遊局以及阿萊奇旅遊局合作，藝人搭乘國泰航空飛行16小時，前往瑞士，把七位夥伴送上阿爾卑斯山近三千海拔的高山上製作餐點！首播收視告捷，35-44歲有效收視飆升至1.45，收視表現「飛高高」，本週繼續播出瑞士行。

情歌王子李玖哲加入節目。（圖／好看娛樂提供）

正當大家沉醉在瑞士世界級的風景，享用美食之際，夥伴們迎來了極度艱難的任務：當地小朋友許願想吃到壽司，主廚姚元浩更是「不假思索」地承諾要做43種壽司給當地人享用。然而，高山料理挑戰卻成了「災難現場」！壽司米飯煮起來像早餐的粥，壽司餡料也出大問題，魚皮烤到外表燒焦且吃起來帶有苦味，慘遭姚元浩打槍直接丟進垃圾桶。夥伴們的毒舌功力全開！莎莎評論做出來的餐點「不ok」，而姚元浩更是直白說成品「像狗罐頭」，面對這番批評，生性幽默的李玖哲則一派輕鬆地回應：「你的狗有吃那麼好？」

情歌王子李玖哲在準備食材時速度非常緩慢，姚元浩不斷催促：「Nicky(李玖哲) 要快點喔，加快速度不然等一下要罵人了」。雖然看他切菜就知道平時沒有進過廚房，但努力想要趕上進度的李玖哲，即使被催促，卻依然悠閒地吹著口哨，展現了超級樂觀的一面！為了督促進度，姚元浩甚至派出吳映潔來「盯場」，吳映潔連想都不想直接說：「他沒有成長」，笑翻《嗨！營業中》眾人。

