他活到20歲「人生一半時間在癲癇」 台大完成全台首例最新型手術緩解

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

罕見「基因-結構-免疫」三重病因（triple etiology），讓一名年僅20多歲的年輕男子，人生就有一半時間不斷面臨癲癇大發作，且藥物、手術無效，幸運的是，台大醫院今（2）日發表成功為這一名藥物難治型癲癇患者植入最新型深腦刺激系統，發作狀況已經有趨緩效果，成為國內首例。

台大醫院今日發表完成國內首例藥物難治型癲癇患者的最新型深腦刺激系統（deep brain stimulation, DBS）植入病例。

台大醫院神經部癲癇中心醫師饒敦表示，該名20多歲年輕男子屬於「非常特別的病人」，從10多歲開始就急性發作，一開始懷疑只是發炎、感染，但服用藥物卻很難控制癲癇，往往一個月大發作五到十次，每次發作時，飽受意識改變、抽搐等折磨。

饒敦說，進一步檢查發現，男子病因非常特別，有三重病因，包括基因變異、結構問題以及免疫發炎等問題，且病灶位置橫跨不同腦區，非單純一個病灶，影響很大，因此，一路嘗試過藥物、手術以及免疫治療都無效，甚至智力受到影響。

國內過往統計顯示，台灣約有20至30萬名癲癇患者，其中3成屬於使用兩種以上藥物仍難有效控制其發作，或是副作用明顯的頑固型癲癇，也稱為藥物難治型癲癇。

饒敦說，癲癇成因複雜，也有很多治療方式，包括藥物、飲食治療、手術以及神經調節等手段。整體而言，五成到七成病人可以藉由服藥控制得不錯，至於剩餘的藥物難治型癲癇患者，處理較為困難，若能找到明確病灶，可以手術切除，但臨床常見不同病因、病程患者，找不到手術可以下手的地方，這類特殊病人就可以考慮神經調節。

饒敦指出，國內健保自2020年底就開始給付顱外的迷走神經刺激（vagus nerve stimulation）等神經調節術，此次導入的新型深腦刺激系統，則是侵入性，在深腦兩側刺激、調節不同腦區，研究觀察顯示，7年下來大概有七成患者可以達到不錯緩解效果，只是需要時間，神經調節效果才會隨著時間慢慢顯現出來。以該名男子為例，去年5月手術，9月二度手術調整，目前追蹤半年，趨勢看起來發作已經有在緩解，可降低癲癇持續發作造成的腦損傷風險。

饒敦說，好消息是，過去自費約需新台幣130萬左右的這項新術技，健保今年開始也納入給付範圍，只要是經審核通過的患者，健保就會給付部分給付，減輕病人經濟負擔。

