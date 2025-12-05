他清潔鐵桶遭炸飛不治！竟是引爆「撒旦之母」：僅200公克就能摧毀客機

今年9月64歲宋姓男子清潔化學儲存槽時引發槽底結晶物爆炸，送醫搶救不治。圖／桃園市勞檢處提供

今年9月10日上午10點多，桃園一名64歲宋姓男子在工廠負責人要求下清洗2層樓高的化學儲存槽，就在使用長型掃把清除底部結晶物體時，疑似與金屬摩擦，產生火化、爆炸，宋男當場被炸飛、頭部破裂重傷，送醫不治；經相關單位調查，發現引發爆炸的竟是俗稱「撒旦之母、窮人炸彈」的三過氧化三丙酮（TATP）。

回顧今年9月10日上午，宋男因清潔化學儲存槽，隨即引發爆炸，清潔的鐵桶底部爆出大洞、扭曲變形，四處都是碎片，宋男也因炸飛後，後腦重摔落地、頭部破裂重傷，送醫後不治；經桃園市政府消防局、警察局及勞動檢查處調查，該鐵工廠為承接他公司轉交之儲槽進行改裝作業，而化學儲存槽原用於貯存異丙醇，爆裂後調查分析發現槽底僅存之結晶物，為三過氧化三丙酮（TATP）。

廣告 廣告

今年9月64歲宋姓男子清潔化學儲存槽時引發槽底結晶物爆炸，送醫搶救不治。圖／桃園市勞檢處提供

三過氧化三丙酮（TATP）又被稱為「撒旦之母、窮人炸彈」！

三過氧化三丙酮（TATP）又被稱為「撒旦之母、窮人炸彈」， 刑事局防爆人員表示，TATP火藥威力約為黃色炸藥（TNT）一半，以每顆手榴彈約50公克TNT為例，1公斤TATP相當於10顆手榴彈的威力；然而TATP包括以雙氧水、鹽酸等原料相當容易取得，只要擁有化學技能都可以自製TATP炸彈。

工廠四處都是碎片，爆炸威力驚人。圖／桃園市勞檢處提供

TATP超過40度就會引爆！這重量竟可摧毀一架客機

專家指出，TATP穩定性極低，當溫度超過40度，再經輕微摩擦就可能引爆，只要幾百公克密封後，就可能造成重大傷亡；舉例國外多被孩童拿來製作火箭推進器、爆竹，網傳僅200公克就可能炸毀一架客機，威力相當驚人。

不僅如此，TATP也經常被恐怖分子利用，包括2005年7月倫敦地鐵與巴士發生連續爆炸案，造成數十人死亡、超過700人受傷；2015年11月巴黎、2016年比利時布魯塞爾均發生爆炸案。另外發生在台灣案例，包括2017年新北汐止斷掌爆炸事件，以及2019年12月12日，一名吳姓男子於凌晨時將自製TATP炸彈放置國民黨台南市後壁區黨部、持寶特瓶裝入400公克TATP丟向警方，所幸當時因結晶體潮溼並未引發爆炸，無造成人員傷亡。



回到原文

更多鏡報報導

香港宏福苑大火／「唔需同情死傷者！」中國籍YTR比YA燦笑自拍 遭香港警逮捕

28歲正妹出發瑞士結婚！機場遭「禁止出境」 竟是欠稅逾3億公司負責人

她演唱會中未起身擺動 遭饒舌歌手點名「看起來很蠢」！真相曝光引眾怒