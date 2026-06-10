他炫耀「投資1股」月獲利429萬！對帳單「這處大露餡」被抓包

生活中心／周希雯報導

隨著投資理財的觀念普及，許多網友會在社群平台分享投資心得，尤其近年在台灣崛起的Threads，更是熱門的交流平台；但同時也被不肖分子盯上。近日就有網友曬出對帳單，聲稱投資了1個月，最終出清獲利高達429萬，還號召網友加入群組獲得內幕消息；不過隨即被神人踢爆是詐騙，開嗆「這種漏洞百出的修圖改字還敢貼出來？」

許多人會在社群分享投資心得。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

投資1個月獲利429萬？詐騙別上當

有位經常分享獲利貼文的Threads網友，近日發文聲稱幫女兒投資1個月，最終全數賣出後獲利超過429萬，標的是「蜜望寶」、股票代號為「5426」，還有模有樣附上對帳單。不過根據台灣證券交易所的公開資訊，並沒有名為「蜜望寶」的股票，正確名稱是被動元件廠「蜜望實」，而且股票代號是「8043」，該PO文寫的「5426」其實是電腦週邊廠「振發」。

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他炫耀「投資1股」月獲利429萬！對帳單「1詭異處秒露餡」網友當場抓包

網友揭露詐騙貼文。（圖／翻攝Threads）

名稱、代號全錯 他揭設局內幕

對此，有網友隨即現蹤留言區打臉，「寶X老師啦！這哪一國的喜憨股票？明明就蜜望實，真的都當大家智X膩？」他還發現，原PO底下留言區還有不少人附和，疑似是「樁腳帳號」，網友也忍不住 發文示警 ，「奉勸各位，threads上面的投資文拜託都不要信，這種漏洞百出的修圖改字還敢貼出來？更尤其下面還一堆共犯結構在鼓吹捧，根本就是智X喜X大型本營俱樂部耶」。

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原文出處：他炫耀「投資1股」月獲利429萬！對帳單「1詭異處秒露餡」網友當場抓包

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