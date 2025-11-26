《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
隨著陸劇《他為什麼依然單身》熱播，除了男神霍建華的回歸引發話題，劇中飾演內科醫生、氣質優雅且自帶強大氣場的女主角朱珠更是圈粉無數。許多觀眾驚嘆於她那種從骨子裡散發出的自信與貴氣，這份獨特魅力其實源自於她顯赫的家世背景，祖父是開國少將朱虛之，父親則是新大陸集團創始人、中國IT富商朱漢濱。含著金湯匙出生的她，並未因此驕縱，反而憑藉獨特的東方美與國際化氣質，在演藝圈闖出一片天。
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔峰狀態。趕快來看看這位「人間富貴花」41歲依舊美得發光的保養、減肥哲學都有哪些？
《他為什麼依然單身》朱珠產後瘦身法：拒絕極端減肥，靠「嚕鐵」與皮拉提斯重塑線條
朱珠孕期體重曾一度飆升至80公斤。面對身材走樣，她在產後依舊拒絕極端節食，而是選擇在產後三個月開始，循序漸進地透過皮拉提斯與168間歇性斷食法，慢慢減去25公斤。 她非常重視體態的調整，認為女生也要多「嚕鐵」（重量訓練）來增加肌肉量保持好的體態。平時更時刻提醒自己「站直點、坐直點、沉肩不聳肩」，因為良好的體態才是讓整個人狀態更好的關鍵。
《他為什麼依然單身》朱珠產後瘦身法：懶人也能堅持！「溫和運動」菜單大公開
為了讓運動能持之以恆，朱珠也有自己一套「溫和且多樣化」的運動菜單，比如14天打卡循環，將慢跑、跳繩、HIIT、游泳、騎行、平板撐、深蹲等運動間隔著做，避免枯燥。另外就是進行碎片化燃脂，利用追劇的零碎時間，每天做20分鐘側抬腿。皮拉提斯、瑜伽也是她非常喜愛的運動，能幫助身心靈的平衡與伸展。
《他為什麼依然單身》朱珠產後瘦身法：吃出年輕肌的「彩虹法則」
在飲食上，朱珠遵循「高蛋白＋低升糖＋抗氧化」的原則，每日一杯豆漿＋一把堅果，調節雌激素並補充抗氧化劑。在飲食上也奉行彩虹餐盤原則，每餐至少包含3種顏色的蔬果，攝取滿滿花青素。另外可攝取黑色食物，多吃黑豆、枸杞，幫助補腎排毒，讓肌膚從內而外透亮。
《他為什麼依然單身》朱珠產後瘦身法：精準護膚與心態，從容比裝嫩更美
對於外在保養，朱珠認為「防曬是王道」，她堅持出門必備UPF50的防曬衣物、帽子與墨鏡，抗老效果比擦萬元乳霜還有效。在保養品選擇上，她注重保濕、修護與防曬三管齊下。 最令人欣賞的是她的心態，她曾說：「皺紋也是故事，從容比裝嫩更高級。」這種接受歲月、優雅老去的自信，或許才是她41歲依然迷人的終極秘密。
