《他為什麼依然單身》朱珠產後曾胖到80kg？不狂運動、不挨餓照瘦25kg神技公開

《他為什麼依然單身》朱珠產後曾胖到80kg？不激烈運動、不挨餓照瘦25kg神技公開

最近《他為什麼依然單身》爆紅，不只霍建華回歸超有看頭，女主角朱珠那種氣質、氣場、身材都剛剛好的高級感更是令人驚艷。她不只是「天生貴氣」，還靠自律和科學方式，把41歲活成最美狀態。她曾入選全球100張最美面孔長達8年，但產後卻也曾胖到80公斤，靠著健康方法瘦回巔峰。不節食、不極端，照樣瘦25公斤！

《他為什麼依然單身》朱珠瘦身秘訣1：腹式呼吸修復法

朱珠說，產後第一步不是急著瘦，而是讓身體「恢復到能瘦的狀態」。她先從盆底肌、腹直肌修復開始，用腹式呼吸喚醒核心，每次3組、一組30下，不做會讓腹部分離更嚴重的卷腹和平板撐。她強調，修復不是偷懶，而是打基礎，讓之後的運動都更有效、更安全、更不復胖。

《他為什麼依然單身》朱珠瘦身秘訣2：避開4個減肥地雷

廣告 廣告

她說產後瘦身不是誰瘦得快，而是誰瘦得「穩」。她完全避開4大地雷：不急著做高腹壓訓練、不哺乳期間節食、不追求爆汗快瘦、更不盯著體重焦慮。她更注重精神狀態、核心穩定度、體態變化。她說真正成功的瘦，不是瘦一陣子，而是瘦一輩子。

《他為什麼依然單身》朱珠瘦身秘訣3：採用地中海飲食

她不算卡路里，但遵守「營養要夠，熱量漸降」原則。哺乳期一定吃夠，非哺乳才微控在1000～1200卡，採地中海飲食：早餐優格、蛋和堅果提升代謝；午餐有粗糧、魚肉和蔬菜；下午加點堅果或酪梨避免暴食；晚餐高蛋白、少澱粉，讓身體晚上專心修復不囤脂肪。瘦得慢，但瘦得穩！

《他為什麼依然單身》朱珠瘦身秘訣4：漸進式運動法

朱珠的運動不是猛操，而是階段進化。0～3個月主修腹式呼吸、凱格爾和散步；3～6個月加入臀橋、橢圓機、慢跑，每天30分鐘；6個月後才開始HIIT、波比跳和重訓，每週3～4次。她說運動不是「上來就拼命」，而是把身體一層一層練回來，才會瘦得優雅、站得漂亮。

封面&內文圖片來源:IG@zhuzhuclubheaven

更多女人我最大報導

48歲潘慧如從泡芙人→體脂19%，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！

「胖過但沒醜過」馬思純半年狂瘦25公斤！不復胖秘訣曝光：最重要是做到「這件事」！

佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章