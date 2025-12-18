他為改建老家而踏入都更，在大同區推5案…「毅聯首馥」向台銀買地、邀日商大林組當營造總顧問

「人心就是這樣，有人覺得我最後一個簽，會拿到最多，這是都更整合上的難題。」毅聯建設董事長陳啟育是大稻埕人，原本在大陸工程上班的他，因為老家想要都更，和長官一起創業，推出的第一個建案就是「首善」。 身為大同區在地人，他對這區域有情感，10多年來在當地推出5個都更案，包括：廣宇萬和、城市莊園、廣宇日和，以及最近推案的「毅聯首馥」。

「首善的基地是我的老家，爺爺在這裡做木炭生意，父親後來開瓦斯行，又是鄰長，我們覺得這塊基地很不錯，於是自己整合，基地面積約900多坪。」

廣告 廣告

陳啟育說，做了這個案子後，公司以都更為主。第2個案子是在環河北路、民族西路口，案名為「廣宇萬和」；第3個是「城市莊園」，有1337坪、蓋了3棟，也是公司迄今做的最大的案子。

在過去，長輩對都更都採不信任的態度，他說明：「尤其在大同區有很多長輩會擔心建商是壞人、是否能信任，這沒辦法，只能靠時間等。」他以「城市莊園」來說，整合就花了10年。

幫鄉親蓋房 用更好的建材

最近，公司在大同區再推新案「毅聯首馥」，其中有部分是台銀土地，他說明：「為了等台銀的土地，又花了好幾年，首先需要都更範圍確定才能提台銀董事會，又要經過立法院。」

巨將創意團隊董事長張鴻遠，毅聯在大同區有很多建案，他舉例：「陳董是土生土長的大同區人，他想要將街廓做得更好，以『城市莊園』來說，他不負鄉親期待，蓋起來後，整個街區亮了起來。」

後來，陳啟育看到「毅聯首馥」600多坪土地決定投入，張鴻遠說明：「這裡的住戶都是他的鄉親和鄰居，開會時他要求要用更好的建材，加上他是大陸建設出身的，對營建、工法都很要求。」

他舉例，「一般建設防水保固5年，陳董說10年，要5毛給1塊，就是陳董海派的個性，從小地方看得出來他對營造品質的堅持。」

毅聯首馥

邀日商大林組 擔任營造總顧問

「毅聯首馥」邀請日商大林擔任營造總顧問，監督工程品質。張鴻遠說：「我們希望日商以更好的管理、經驗和品質，將房子蓋得更好，這是我們的起心動念。」

日商大林組董事長楊春榮表示，該公司在日本東京有晴空塔、大阪關西機場、新加坡樟宜機場，台北大巨蛋等工程實績，用創新的技術工法和誠實施工完成建案。

他指出，毅聯建設在大同區深耕多年，有多個都更案，希望可以將最新的技術工法與毅聯共同努力。

對於雙方合作契機，他說明：「毅聯建設的產品有口皆碑，長期深耕大同區，有廣大客戶群，和大林組的誠實施工及永續經營的態度是一致的。」

「毅聯首馥」邀請日商大林擔任營造總顧問

「毅聯首馥」邀請日商大林擔任營造總顧問。

3房賣得好 已售6成

「毅聯首馥」以雙塔建築，規劃20至45坪，2至4房產品，每坪開價125萬元，總銷約45億元。目前可售戶數為100多戶，銷售6成，買主多為大同在地客，部分士林、北投。

跌破眼鏡的是，3~4房的銷售最亮眼。巨將代銷表示，本案多是在地人買，對於居住有要求，希望以大坪數為主。

房市從「創高價」轉向「價格維穩」

至於2026年房市，陳啟育分析，受營造與人工成本上漲影響，建商已從「創高價」轉向「價格維穩」，以確保去化速度。

他認為，雙北市場資金結構較穩健，在自住與換屋需求支撐下，市場「量縮價穩」，特別是40至45坪中坪數產品，銷售表現意外強勁，顯示剛性需求蓬勃。

對於未來發展，陳啟育表示，在大同區還在整合土地，包括首馥2期（還在整合）。在北市健康路、內湖環山路都有都更案，已100%整合完，已送件。另，在新北七張站都更案已整合9成，「目前送案約4至5案。」





更多今周刊文章

高虹安今復職新竹市長！月薪19.3萬、停職17個月164萬「半數本俸」能補領？劉世芳這麼說

30歲賺1億提早退休，他吼「再也不工作」玩樂3年後悔：「不做討厭的事」很爽，但「做喜歡的事」才有意義

停砍公教年金後，公教退休金平均月領5-6萬合理？所得替代率到底多少、退撫基金何時破產一表看清楚