他為癌末妻煮暖心料理，用味道銘記每一刻…韓劇《離別的食譜》：相愛如此艱難，至少我們已好好告別





「一個人吃飯只是一頓飯，一家人一起吃飯，是愛。」充滿溫暖、療癒氛圍的韓劇《離別的食譜》（韓文原譯名：今天可能有點辣），不斷地在告訴我們家庭凝聚在一起的真諦。

《離別的食譜》由金瑞亨（飾演多情）與韓石圭（飾演昌旭）主演，描述一對即將離婚的熟齡夫妻，在身為出版社負責人的妻子多情罹癌後，原已搬到外頭分居的作家丈夫昌旭，決定拋下一切爭執、不堪，陪伴妻子走最後一哩路。

昌旭從不擅下廚，為了滿足妻子挑剔的味蕾，只得加倍細心、鑽研摯愛想吃的任何料理。他將備料的過程、做菜發生的趣事、全家人一起吃飯的溫暖氛圍寫進了部落格，字裡行間掩不住對妻子病情的擔憂與離別將至的淡淡憂傷，卻也在字句裡感受到那些幸福的瞬間。

廣告 廣告

「有什麼想吃的嗎？」丈夫問。 「如果我說了，你就會為我做嗎？」妻子回。 「那當然！只要是你想要的！我都會做！」丈夫說。 ———他們夫妻的日常，從常常一言不合，到找回被需要、愛與被愛的感覺，只要能為對方做的事，都願意赴湯蹈火。

原本堅強霸氣的妻子，在最後離開人世前，對丈夫告白：「連為我下廚你都沒問題了，你可以開始做你擅長的事了，對社會有貢獻的事，因為你再也沒有牽掛了…能感受到這些幸福瞬間，能夠留下這些時光，真是太好了！」原本在工作上針鋒相對、對昌旭作品百般刁難的多情，在人生最後時刻致上讚許和祝福，是對丈夫最高的愛與認同。

離別的食譜：責任變成習慣，習慣變成樂趣

回顧過往，他們於公於私都是最親密的伙伴，卻在孩子逐漸成長的過程中，因彼此對事業與生活處事的歧異、中年後個性的改變，雙方人生漸行漸遠。

直到多情罹癌後，才有了與丈夫再續前緣的契機，「我們確實曾經要離婚，但你媽罹癌後，感覺她能拜託的，就只有我了。」昌旭在劇中回應兒子為何放下怨懟，回家照顧妻子的原因。

而妻子因癌症反覆出現併發症，百般折磨的日子裡，卻也因為共患難而磨去兩個人的稜角，關係變得平滑不再傷害對方，他們漸漸變得溫柔，常常一起吃飯，成了拉近彼此距離的日常。

「美味的食物，是用心做的。」每次為妻子做想吃的食物時，昌旭想著的不僅是美味而已，還得兼顧滋養愛妻抗癌細胞的任務，「我很享受看妻子吃飯的樂趣，日復一日，責任變成習慣，習慣變成樂趣。」

與另一半經歷過無數爭吵，到一起對抗病魔，對昌旭來說，似乎沒有任何事，比一起吃飯還來得重要，畢竟一起吃飯才稱得上是家人，也是生命中最值得回味的記憶。

老公，你就像過篩多次的果汁

在抗癌路上，為了滿足妻子多情想喝果汁的慾望，昌旭就曾無數次把果汁過篩，給罹癌的妻子飲用，對於多情來說，也像是這段日子裡，兩人重新瞭解、契合，而再度擁有的幸福，「篩掉悲傷的記憶，記得我們的笑容就好…老公你就像過篩多次的果汁，雖然清淡，但該有的全都少不了。」

昌旭的陪伴，讓慣常言語尖銳的多情，終能由衷道出心裡話，還一起帶著兒子宰浩拍攝結婚以來第一組家族照，「我希望這個瞬間，能永遠持續。」

身為妻子與母親，多情最擔心的還是自己離開後，疏於照顧日常的丈夫、在人生道路上才剛起步的兒子，將如何生活下去？藉由一次次的共餐時光中，她盡力彌補兒子缺失的母愛、父愛，鼓勵已漸漸成熟的兒子，要學會接受世上許多的不如意，也明白了彼此的不離不棄，讓一家人凝聚在一起。

這場病痛，或許終將讓一家人分離，但也在人生最終的告別時光裡，讓夫妻倆重新瞭解彼此，修復親子關係。

「兒子，我們就慢慢道別吧！這樣就不會那麼痛苦了，你要跟爸爸好好過生活。」在安寧病房的每一天，一家人在夜晚到臨時互道再見，「像這樣每天練習離別，我能感到自己變得比較堅強了，如果這一天總會來臨，做好準備會比較好吧！」

夫妻倆最終的深夜晤談，道歉、道愛，也吐露彼此遺憾。多情遺憾著早知如此，就該為丈夫再做一次他喜歡的辛奇飯，只能叨叨叮囑著作法、秘訣。在昌旭擔憂著自己做不到、要妻子趕緊好起來做給他吃時，輕輕點破：「我希望你能記得作法」，並流淚著向丈夫道別：「我好像準備好了！」

願相遇時沒有遺憾，離別時好好說再見

這段伴妻抗癌的感人旅程，昌旭的兒子看著父母逐步修復感情，也逐漸接納了在成長過程中長期缺席的父親。

最後一幕他送父親到機場，再度問起父親為何會在母親病重時回歸家庭？昌旭這麼說：「我們日常生活中雖然有很多磨合，甚至覺得分開生活比較自在，但只要我覺得有需要，我認為你媽隨時會接納我…」

「但有件事我當時並不知道，我不知道自己是多麼地愛她，很傻吧！事到如今才明瞭，我守在病榻前照顧你媽，不是出於義氣、也不是同情，而是因為我深愛著她。」

多情離世後，昌旭受邀到濟州島講座，那正是昔日他缺席親子之旅的地方。沿著海岸獨行，他想起妻子離世前一年常相偕健行，「她說一起散步的這一年，是她最幸福的時光」，多希望能再次到南方溫暖的海邊走走。

他帶著這些記憶與無法滿足妻子遺願的愧疚，來到多情生前思思念念的黑豬肉湯麵店。想像妻子若在身邊，夫妻倆該有什麼對話？對彼此的掛念、期望、遺憾、沒能說出口的感謝…都在此刻得到和解。

「我們一起經歷很多事，如今才終於能互相理解，但其中一個人先離開了，相遇與結束，就是這麼一回事，明明彼此相愛，卻是如此艱難，但至少最後有好好道別了吧！」 在活著時珍惜相遇的每一刻，在離別前好好說再見，也許我們都能沒有遺憾的告別。如同昌旭所說：「現在開始習慣不熟悉的生活，但我不害怕。」

《離別的食譜》前導預告

《離別的食譜》預告1

《離別的食譜》預告2

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天





更多幸福熟齡文章

栽培雙博士花2千萬，老母晚年獨自看診…孝親費夠用卻心很空，哽咽：孩子程度越高，離自己越遠

老後搬到花東？她長住1年夢醒離開：物價比西部高、就醫開車1小時…退休移居先考量4現實

罹腦瘤連一張衛生紙都拿不住…英特爾前總經理接受生命「大禮」：不再賣命，把時間花在喜歡的事



