他照顧母親多年，「信託受益人沒有我」！手足爭產釀悲劇…爸媽財產被信託，還能爭遺產特留分嗎？





因爭產糾紛衍生的人倫悲劇再添一樁！近日新北市三重區發生一起凶殺命案，一名60歲男子長期獨照老母，但久居美國的胞姊返台後，卻將母親約1千萬元資產設立信託，受益人登記為自己與另一位妹妹，唯獨未包括男子。他得知後情緒失控，持刀攻擊姊妹，造成一死一重傷。

律師蘇家宏指出，這件悲劇關鍵點在信託是「自益」還是「他益」，母親設立信託時意識是否清晰？箇中仍有轉圜空間，男子氣憤傷害同胞姊妹，姊姊更因此死亡，依法反將喪失繼承母親遺產的權利。更重要的是，縱然覺得不公平，世上也沒有一筆財產，值得賭上人生。

「千萬信託」獨漏弟，3手足爭產撕裂親情

綜合媒體報導，60歲陳男早年與父親共同經營電子代工廠，10多年前鐵皮工廠改建成社區大樓，陳家分得2戶房屋及補償金，一戶由陳男繼承，另一戶則由嫁到美國的姊姊、以及仍未結婚的妹妹持有，父母則由陳男與妹妹輪流照顧。

陳父離世後，母親選擇與兒子同住，長姊則久居美國，近期才返台處理母親財務。未料胞姊返台後，將母親名下約千萬元現金設立信託，受益人登記為自己與另一位妹妹，唯獨未包括陳男。得知此事後，陳男質問姊姊該筆信託是「自益」還是「他益」，談話過程情緒激動，返家取菜刀攻擊姊姊和妹妹，最終釀成憾事。

事件曝光後，網路上出現大量留言，有網友直言「長住美國一回來就要分錢，真的理智斷線」、「平時沒在顧，回國就比手畫腳」、「這種父母很多，往往最孝順的都是最不受重視的那一個，反而最不孝順住最遠的、最不常聯絡的，拿到的好處卻是最多的！」

但也有人認為：「家產要早講清楚」、「父母沒處理好反而害子女反目」、「都更後財產翻倍，人卻沒跟著成長」、「錢多了但智慧沒多」。

對此，長期關注家事與繼承案件的律師蘇家宏感嘆，「當情緒走在理智前面，悲劇就悄悄開始」，事實上這樁悲劇透過法律，仍有轉圜與解決的方法，不該意氣用事。

受詐騙脅迫或失智，可撤銷信託契約

據了解，引發殺機的千萬信託由陳男母親親自設立，因此陳母意識是否清晰，就成為關鍵。

蘇家宏指出，一般來說，銀行在辦理金錢信託時，會確認委託人是否具備完全行為能力、意識清楚，「如果媽媽意識清楚，媽媽在生前可以處分她的財產，宜尊重母親的安排。」畢竟在法律上，父母生前的財產屬於個人自由處分範圍，子女並無強制分配權。

但如果媽媽在簽立信託時已經出現失智、認知障礙，法律上就出現爭議！蘇家宏說，「受詐騙或脅迫所做的法律行為，可以依法主張撤銷意思表示。」

他解釋，意識不清者所簽的契約也是無效的，如果媽媽意識不清，就可以向法院聲請監護宣告，等待法院裁定媽媽需受監護後，監護人就可以依法「撤銷」信託，或主張信託契約無效，將財產回復原狀。

信託關鍵：受益人能否更改？

至於男子質問母親的信託是「自益」還是「他益」？這又是什麼意思？

據信達聯合會計事務所所長胡碩勻表示，兩者區別是：

●自益信託：原則上受益人為委託人自己（也就是陳母本人），當自益信託成立即消滅時，均無課稅與贈與稅問題。 ●他益信託：受益人與委託人不同，在此案例中，受益人為陳家姊妹、委託人為陳母。委託人（陳母）除了信託行為另有保留之外，否則在信託成立後，除非經受益人（陳家姊妹）同意，不得變更受益人或終止信託，也不得處分受益人的權利。但信託契約簽訂時，委託人就要申報及課徵贈與稅。

蘇家宏說，信託關鍵之一是「受益人」，如果受益人是姊妹，代表這筆財產，男子沒有份，而且這筆信託財產也不會列入媽媽的遺產，所以男子也無權主張特留分。

但如果信託契約有保留「更改受益人」的條款，那麼陳男仍然可以在「委託人」（媽媽）的同意下更改「受益人」，為自己爭取權益。

故意傷害被被繼承人，將喪失繼承權

不過男子一個衝動，導致憾事發生，依《民法》第1145條規定，「故意殺害或傷害被繼承人或其他應繼承人，並因此受有刑之宣告者」，將喪失其繼承權。」換句話說，這位弟弟殺害姊姊，依法將喪失繼承母親遺產的權利。

「永遠沒有一筆遺產，值得你賭上你的人生！」蘇家宏提醒，許多兄弟姊妹間的財產衝突，都來自「覺得不公平」。



也許男子正是因為多年照顧母親，心理上覺得「最辛苦的應該有一份」，而當得知自己在信託裡「沒有份」，情緒上產生強烈的失落與不公平感，才最終失控釀禍。

只是男子氣憤殺人，餘生可能得在牢裡度過，就算能出獄，也因上述法律規定，無法繼承母親遺產。這也讓蘇家宏感慨，男子動刀前沒先想到尋求法律協助，「雖然需要透過法院以及一連串的程序，但是最『平安』的一條路了。」

蘇家宏建議，每個父母都該提早規劃、清楚交代財富傳承，才能從容有智慧的妥善分配， 而非等到最後階段匆忙處理，才能讓每一個繼承人得到最「適當」的遺產，讓父母最後的心意成為守護家人的禮物，而不是撕裂彼此關係的毒。

