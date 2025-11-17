他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系

生活中心／林昀萱報導

自稱台大大氣系網友預測颱風假失準，承諾發雞排卻放鳥引發討論。（資料照）

日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。

一名台大網友日前在臉書匿名社團「黑特帝大」發文「賭上大氣系的招牌」，預估11月12日到14日間台北至少放2天颱風假，還強調「少一天我請100份雞排加波霸奶茶」，若是期間1天都沒放颱風假就請各300份。在預測翻車後，疑似同一名網友再匿名發文，稱16日中午12點於台大傅鐘發放300份雞排加珍奶，但時間一到只見長長的排隊人龍卻不見雞排飲料，約有400人排隊被放鳥。

對此，台大表示相關貼文是透過匿名平台發布，無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。另外，此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。

自稱大氣系男子承諾發雞排卻放鳥，網友爆料他真實身分及動機。（圖／翻攝自黑特帝大臉書）

大氣系發雞排放鳥事件持續延燒，臉書粉專「黑特帝大」昨（16）日發文分享一篇實名爆料，稱其實發文的是「淡X大學畢業賴姓同學」，因11月10日遭大氣系林姓女友「戴綠帽」提分手，為了報復前任才會在發起打賭文章「想要毀了大氣系」，並強調以上資料都有證據。網友見狀紛紛湧入留言：「台大版最多非台大生的一集」、「這樣就可以毀掉大氣系，你的想法未免也太大器了？」「我管你什麼故事，沒有雞排免談」、「玩這麼大，一堆人都知道賴同學被綠了」、「反正人言而無信要找什麼藉口都是一樣的」。

