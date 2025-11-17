他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
生活中心／林昀萱報導
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。
一名台大網友日前在臉書匿名社團「黑特帝大」發文「賭上大氣系的招牌」，預估11月12日到14日間台北至少放2天颱風假，還強調「少一天我請100份雞排加波霸奶茶」，若是期間1天都沒放颱風假就請各300份。在預測翻車後，疑似同一名網友再匿名發文，稱16日中午12點於台大傅鐘發放300份雞排加珍奶，但時間一到只見長長的排隊人龍卻不見雞排飲料，約有400人排隊被放鳥。
對此，台大表示相關貼文是透過匿名平台發布，無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。另外，此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。
大氣系發雞排放鳥事件持續延燒，臉書粉專「黑特帝大」昨（16）日發文分享一篇實名爆料，稱其實發文的是「淡X大學畢業賴姓同學」，因11月10日遭大氣系林姓女友「戴綠帽」提分手，為了報復前任才會在發起打賭文章「想要毀了大氣系」，並強調以上資料都有證據。網友見狀紛紛湧入留言：「台大版最多非台大生的一集」、「這樣就可以毀掉大氣系，你的想法未免也太大器了？」「我管你什麼故事，沒有雞排免談」、「玩這麼大，一堆人都知道賴同學被綠了」、「反正人言而無信要找什麼藉口都是一樣的」。
更多三立新聞網報導
不演了？公審台客義批薩店遭一星負評灌爆 老闆才道歉又爆粗口回嗆
創意私房應召站1／少女滿身傷奔急診 醫驚黑幫介入聯手社工助破淫窟
館長回擊！轟3人吸血千萬如恐嚇集團 曝心腹「借錢對話」開撕真面目
創意私房應召站／凌虐十少女逼賣淫還拍私密片 桃園惡毒應召站獸行曝光
其他人也在看
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 12 小時前
霸氣送400份雞排！台大電機系學長驚人身分起底 竟是開箱YTR
先前曾有一名自稱是台大大氣系的學生發出祭品文，預測鳳凰颱風侵台時，台北市至少會放颱風假2天，還放話預測失敗要發放雞排，不過，該名網友在預言失敗後，並未實現賭約也掀起大家熱議，沒想到昨（16日）晚間又有名自稱台大電機系學長要捍衛母校尊嚴，接力發雞排，果真今（17日）兌現承諾，而他驚人身分也被起底。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台大地理系校友送300杯手搖 身份線索曝光
[NOWnews今日新聞]一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，宣布要發放300份雞排和100杯珍奶，沒想到卻臨時放鳥，如今又有台大地理環境資源學系學生跳出來為了「洗刷招...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 1 天前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 13 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雞排之亂延燒！台大學長「亮學生證」接力發四百份雞排
生活中心／綜合報導台大上週上演一場離奇又荒謬的「雞排之亂」。一名自稱台大大氣系學生的網友預測颱風假失準，聲稱要在傅鐘前發 300 份雞排、珍奶賠罪，16 日吸引數百名民眾冒雨排隊，卻遭原 PO 放鳥，引爆各界怒火。就在外界譏嘲台大大氣系之際，昨晚 Threads 上突然跳出一名台大電機系學長自掏腰包宣布「明天學長來發四百份雞排」，強調不能讓母校被匿名鬧場者抹黑，讓整起事件急速反轉，再度成為網路焦點。民視 ・ 11 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 9 小時前
傳林佳龍將轉戰桃園市長？ 71歲張善政引「雷根名言」回應
[Newtalk新聞] 距離明年地方選舉仍有一年時間，不過各黨都正磨刀霍霍為、備戰明年選舉。桃園市長張善政今（17）日被市議員林政賢問到市長是否「只做一任」，他強調，自己從來沒說過只會做一任，更表示只要市民支持，「當然會爭取連任」。至於外傳外交部長林佳龍可能空降桃園參戰一事，張善政引用前美國總統雷根的話，展現「71歲理工男」的自信。 國民黨桃園市議員林政賢質詢時表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對 2026，台北和桃園可說是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參戰，不然無法帶動選情。然而，他認為，目前外界傳言的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川「兩人都太小咖」了。除此之外，還傳出民進黨「正國會」掌門人林佳龍要來桃園參選，他比較張善政與林佳龍在學經歷上打成平手或小勝，唯有年紀，張善政 71 歲、林佳龍 61 歲，他也問張善政「若是林佳龍代表民進黨，市長怎麼看」？ 對此，張善政沒有正面回應林佳龍參選問題，但是對於被認為年紀較大的說法，他引用美國前總統雷根競選連任時的話「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，自認在年紀上應該算是勝出。至於有沒有信心連任成功，張善政強調「有信心」。查看原文更新頭殼 ・ 8 小時前
「台大尊嚴遠不只這400份雞排」颱風假賭輸落跑 電機學長霸氣補位！雨中挺身：沒在跟你匿名
台灣大學近日掀起一場「雞排風波」。一名自稱台大大氣系的網友先前放話，若台北市未宣布颱風假，就要在台大傅鐘前發放300份雞排加珍奶。然而約定時間已到卻未見人影，引發校內外熱議。就在眾人失望之際，昨（16日）深夜一名同校電機系校友在Threads上挺身發文，宣誓「捍衛母校尊嚴」，並於今（17日）下午親自發放400份雞排。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
在野主張停砍公教年金 民意竟顯示驚人分歧
[NOWnews今日新聞]在野陣營近期有意在立法院推動「停砍公教年金」相關修法，引綠營反彈，朝野一度激烈交鋒，更引曾推動年改的前總統蔡英文於粉專發聲，她強調，軍公教值得感謝，但年金改革不能半途而廢。然...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
暴力鎮壓學生示威者釀1400死！孟加拉前總理遭判死 躲印度逃審判
孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）去年因受到大規模抗議而下台，結束長達15年的執政。哈希納17日遭法院判定去年因報力鎮壓學生犯下「危害人類罪」遭判處死刑。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
直擊／台大大氣系再放鳥！傅鐘「發雞排」無人現身 學長下午3點發400份
自稱台大大氣系的網友日前發文預測台北市11月12日至14日將因鳳凰颱風放假兩天，並承諾若預測失準，將在台大傅鐘前發放300份雞排與100份珍奶，沒想到卻臨時放鳥。臉書社團「黑特帝大」流出一則以「台大大氣系」名義發文者表示，活動將改至今（17）日分批發放。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
快訊／新竹城市馬「貨車闖賽道」！1.3萬跑者「人肉圍車」市府道歉了
新竹市府昨（17日）舉辦有國際認證的「新竹城市馬拉松」賽事，但卻有貨車搞不清楚狀況，拒絕交管指揮亂入賽道，引起跑友不滿發聲。對此，教育處再次嚴正發生，強調，賽事安全始終是第一優先，任何可能危及跑者安全的情況都不應、絕不可再度發生。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
71歲張善政累了？「只做一任市長」私下對話瘋傳 本人鬆口曝下一步
2026大選倒數一年，除了台北市長蔣萬安之外，桃園市長張善政也將尋求連任，鞏固國民黨地方版圖；針對流傳消息指出，張善政私下坦承「只做一任」的情況，張善政今（17）日赴桃園市議會備詢時嚴正否認，重申只要市民支持，一定會爭取連任。國民黨議員凌濤、林政賢質詢時指出，張善政帶領桃園市政府的這3年來，鐵路地下化、智慧城市轉型都是有目共睹的政績，民調滿意度更是突破七成......風傳媒 ・ 5 小時前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 15 小時前