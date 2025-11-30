他玩歐洲帶飲料杯套！外國人問哪裡買 網笑：當國民外交

台灣人喜歡喝飲料，也有不少人有使用杯套的習慣。一名網友分享在歐洲拿出杯套使用被當地人看見，紛紛驚呼竟有這種商品，並詢問在哪購買，貼文曝光後，引起大批網友熱議。

網友討論自己拿飲料杯套去歐洲玩，被外國人詢問在哪買。（示意圖／中天新聞）

網友在threads發文表示，自己出國去歐洲玩，結果外國人看到自己在用杯套，一直狂問他去哪裡買，讓他驚呼「來歐洲才知道只有台灣人在用飲料杯套？？？」

貼文曝光後，隨即掀起大批網友熱議，「因為只有台灣人三不五時喝手搖飲」、「我在美國玩的時候也是，我拿著杯套套著我的咖啡在路上走，一個美國媽媽衝過來問我這在哪裡買的，我說：這是台灣到處都可以看到的東西，但美國我就不知道在哪買耶」、「在日本逛服飾店一進去店員就問我是不是台灣人，我問店員怎麼知道的，她說：只有台灣人會提這種杯袋」、「真的欸 去國外用杯套都會被說哇這個很方便耶」、「曾經因為拿杯套裝奶茶被台灣人認出來搭話的經歷」，也有其他網友打趣說：「可以帶去做國民外交」。

