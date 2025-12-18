他玩過10幾國才知「還是這國好」！台人狂讚I人的天堂：舒適又安心

有網友表示，玩過10幾國才知「還是日本好」，對此，許多台人紛紛狂讚「I人的天堂」，認為舒適又安心。示意圖／取自photoAC

每個國家因歷史背景與生活方式不同，孕育出獨特的文化與特色，從飲食、建築到風俗民情，各具風情。也正因如此，吸引許多人走出國門，前往不同國家旅遊，親身體驗截然不同的生活樣貌與文化魅力。而近日就有網友表示，自己去過10幾個國家後，發現「還是日本好」，此話一出，立刻吸引眾多網友共鳴，認為日本旅遊舒適又安心，是「I人的天堂」。

原PO在Threads發文直言「去了10幾國以後，才發現還是日本好」，雖然並未點名其他國家不好玩，也沒有進一步比較優劣，但這句看似單純的心得分享，仍迅速引發大量網友討論。

廣告 廣告

有人認同他的看法，認為日本在交通便利、治安、飲食與旅遊品質上確實表現出色，「懂！歐洲風景建築雖然真的好美，但體驗過各種驚心動魄和不便後，還是覺得日本最棒了」、「我只去日本，別國完全不會想去」、「+1，我去的不多，日本、南韓、菲律賓、新加坡、帛琉、杜拜，真的還是日本最強...今天回家，後天又想來了」、「真的！東西好吃又好買，品質佳」、「相較之下，是比較均衡的選項，可能都不是頂，但最均衡又算安全」、「哈哈哈真的欸！去了十幾個國家，去了日本後，才發現都沒有日本來得舒服，太晚發現日本的美好」。

不少網友也紛紛分享自身的旅遊經驗，有人認為日本非常適合獨旅，是內向型（I人）旅客的天堂；也有人形容，「其他國家像是主餐，日本則是隨時都能吃的小點心」，只要機票價格合適，就能說走就走，來一趟獨旅。甚至還有網友笑稱，前往其他國家旅遊，除非預算相當充裕，否則多少帶點「冒險」成分，反而不如日本來得安心與享受。



回到原文

更多鏡報報導

OL愛喝「滿配手搖」1年胖到2XL！專家揭4種料最肥 掌握3招體重不失控

還記得藍鑽石、小紅機嗎？日本「旅遊神器」退出台灣 網狂嘆：時代的眼淚

獨家／剛獲黃偉哲表揚「功在台南」 台南前消防局長李明峯驚傳尋短送醫