他用SIM煉出「近200g黃金」價值50萬！專家急揭嚴重後果

國際中心／周希雯報導

黃金價格不斷飆漲、寫下歷史新高價，已經逼近每盎司5000美元大關，成為國際焦點。中國廣東近期瘋傳1段影片，1名男子利用大量SIM卡晶片廢料，經加工成功提煉出191.73克黃金，價值高達12萬元人民幣（約新台幣50萬元），引發不少網友想要效仿。不過專家馬上點出嚴重性，直言SIM卡不僅含金量極低，且提取過程有極大安全隱患，操作稍有不慎容易中毒，不建議個人嘗試提取。

SIM卡煉金術過程曝！重達191.73克黃金

據中媒《都市頻道》報導，近日網路瘋傳1段影片，抖音網紅「客家煉金師-橋」近日展示「SIM卡煉金術」過程。他先是收集滿滿一袋的SIM卡晶片廢料，隨即展開強酸溶解、電解還原等複雜的化學工序，經加工提煉出約三分之一個手掌大、宛如月球表面的金屬物體，重量達191.73克黃金。報導稱，按當前金價計算價值超12萬人民幣。

廣告 廣告

至於當中原理，該男子透露，為了確保良好的穩定性與耐腐蝕性，SIM卡會在晶片接腳與電路板的連接處等處進行「鍍金處理」，在關鍵部位鍍上一層極薄的黃金，此舉對電子產品的穩定運作至關重要。除了SIM卡晶片外，類似設計也常出現在銀行卡晶片、IC卡、電子元件、通訊設備接觸件等，都屬於可回收含金廢料。

一票人想效仿！專家急曝嚴重後果

相關畫面曝光後，中國網友都驚呼「這玩意還能煉出來黃金？頭一次知道」、「當代煉金術，這也太強了吧，這得蒐集多少張卡啊」。但也引發擔憂，「這種很污染環境的。查一下他的排水呀。絕對有那個非法排放。廢水的處理成本很高的」、「別告訴我他水排到下水道了…肯定重金屬超標」、「各位這個是專業人士，非專業人員不要輕易嘗試，容易中毒噶掉」。

只用SIM卡…男竟煉出「近200g黃金」價值50萬！專家急揭後果「恐中毒出事」

專家提醒，提煉SIM卡晶片過程可能含有毒有害物質。（圖／美聯社提供）

事實上，業內人士也指出，SIM卡晶片中含金量極低，「通常每張卡僅含有0.02 克左右的黃金，甚至更少」，以男子該片為例，需約20萬張SIM卡晶片才能做到。提取也不簡單，不僅耗時數週、使用強腐蝕性化學試劑、涉及複雜的化學程序，還有有毒有害物質，操作上稍有不慎容易中毒，存在極大的安全隱患和環境污染風險，一般人不建議效仿，即使專業人士也需在安全且符合環保規範的條件才能進行。

原文出處：只用SIM卡…男竟煉出「近200g黃金」價值50萬！專家急揭後果「恐中毒出事」

更多民視新聞報導

0050「定期定額or大筆錢ALL IN」？內行曝關鍵：績效不錯

快跟進移工朋友下注！「狂中大獎」彩券行老闆認證：眼光精準

台中高鐵驚見「正妹扭動10秒」！竟是李多慧…網猛重播

