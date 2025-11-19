他當過「金城武替身」！今爆紅合作大咖女星 謙虛親吐8字
記者宋亭誼／台北報導
Disney+古裝復仇大戲《山河枕》由宋茜、丁禹兮領銜主演，本週即將迎接大結局。粉絲們都想知道宋茜與丁禹兮的虐戀能否有完美結局，陳喬恩飾演的「長公主」能否反制敵國成功歸來，浪漫愛情、華麗的美術設置搭配磅礡的戰爭大場面，讓《山河枕》在貓眼、微博等網站再度製造出新一波討論話題。
最新劇情講述文武雙全的才女楚瑜（宋茜 飾）與小叔衛韞（丁禹兮 飾）終於突破心防大方相戀，但是大遂國的帝王一心想讓衛韞守護家園，不願他只顧及兒女私情，眼見全國上下都極度不看好，兩家名聲也嚴重受損，這對苦情的戀人能否有美滿結局？宋茜也發微博入戲喊「能否如願以償呢？」讓粉絲看了直呼好心疼。
陳喬恩飾演的「長公主」被全劇大反派，也就是敵國北岐皇子「趙玥」（梁雪峰 飾）抓走軟禁於皇宮內，更密謀一連串危害大遂國的陰謀，「長公主」自知趙玥即便內心狠毒，但對她卻是一往情深，主動靠美色誘惑她，甚至獻上「洞房花燭夜」就是為了讓趙玥與母親雲陽太后鬧翻，更機靈告白「如果你不乾淨了，本宮就不喜歡你了」，精湛演技讓網友一致大讚，紛紛留言「姊，求你多演戲」、「太愛長公主了」。
官方微博也秀出最新訪談影片，分別讓宋茜、丁禹兮分享彼此的小秘密，宋茜雖然外表時尚、美艷，但私底下其實是個動漫宅女，更透露絕對看過數千集動畫，「我最喜歡的就是《柯南》」，更一度搞笑表示自己私底下的另一興趣是「電焊」，讓單純的丁禹兮差一點相信。此外，丁禹兮也表示自己在出道前當過不老男神金城武的光替，並強調這不能算是合作，「我比較像是跟過他」。古裝復仇劇《山河枕》已於Disney+ 熱播中，本週正式迎接大結局。
