他癲癇21年不敢出門竟是「腦中藏10公分寄生蟲」 醫揭入侵途徑

一名52歲男子長期受到癲癇發作困擾，最近因症狀加劇前往廣州就醫，醫療團隊竟在他的顱內發現一條長達10公分的活體寄生蟲。（圖／翻攝自芒果愛晚）

中國大陸廣東汕尾一名52歲男子長期受到癲癇發作困擾，最近因症狀加劇前往廣州就醫，醫療團隊竟在他的顱內發現一條長達10公分的活體寄生蟲。病理檢查證實為裂頭蚴，而這條蟲已在他的大腦中至少21年。

根據陸媒報導，男子回憶自己第一次癲癇發作是在21年前的一個夜晚，「睡覺時突然抽筋，全身在抖，完全沒有感覺。」此後他開始服用抗癲癇藥物，但發作依舊反覆出現，甚至逐漸加重。

除了大發作外，男子每次癲癇後還會出現短暫失語、左側面癱與肢體麻木，讓他長期不敢獨自外出，心理壓力極大。為尋求更精準的治療，男子近日前往廣東三九腦科醫院檢查。

廣告 廣告

神經外二科副主任劉妲指出，影像顯示顱內疑似寄生蟲活動，「兩次住院的影像相差約數毫米，可確定蟲體近期曾在腦內移動。」醫療團隊在第二次手術中利用神經導航技術，在顯微鏡引導下精準進入腦部病變位置。

手術僅進入皮層約一公分，便找到寄生蟲，最終成功完整取出長約10公分、灰白色的裂頭蚴。劉妲表示，這條不算是最大的紀錄，「過去也曾取出超過20公分的蟲體。」

術後男子恢復良好，已順利出院，終於能夠恢復正常生活。至於蟲體如何進入腦部，男子透露過去曾喝生水，也偶爾食用生腌蝦蟹。醫師研判，寄生蟲卵可能經由消化道入侵，再透過血液循環進入腦部。

醫師指出，裂頭蚴常見感染途徑包括喝生水，食用未煮熟的青蛙、蛇、蝦蟹等水產品，廚房處理生熟食未分開，導致蟲卵交叉污染，以及在被污染水域遊泳等。醫師提醒，裂頭蚴潛伏期長且症狀隱匿，常被誤診為癲癇或腦瘤，一旦侵入腦部可能造成嚴重神經症狀。

院方強調，預防寄生蟲感染的關鍵在於避免生食與未潔淨的水源，並確保處理食材時生、熟分離，砧板與刀具要徹底清洗。



回到原文

更多鏡報報導

中國女遊客旅日闖平交道遭撞死！家屬批「只有日文警示」討天價賠償金

胸悶想看診！驚覺醫師竟是「高大成本人」 網驚：當地人現在才發現

差點氣哭！她點「焙茶拿鐵」 全家店員刁難不賣：那個字不唸焙