他癲癇21年不敢出門竟是「腦中藏10公分寄生蟲」 醫揭入侵途徑
中國大陸廣東汕尾一名52歲男子長期受到癲癇發作困擾，最近因症狀加劇前往廣州就醫，醫療團隊竟在他的顱內發現一條長達10公分的活體寄生蟲。病理檢查證實為裂頭蚴，而這條蟲已在他的大腦中至少21年。
根據陸媒報導，男子回憶自己第一次癲癇發作是在21年前的一個夜晚，「睡覺時突然抽筋，全身在抖，完全沒有感覺。」此後他開始服用抗癲癇藥物，但發作依舊反覆出現，甚至逐漸加重。
除了大發作外，男子每次癲癇後還會出現短暫失語、左側面癱與肢體麻木，讓他長期不敢獨自外出，心理壓力極大。為尋求更精準的治療，男子近日前往廣東三九腦科醫院檢查。
神經外二科副主任劉妲指出，影像顯示顱內疑似寄生蟲活動，「兩次住院的影像相差約數毫米，可確定蟲體近期曾在腦內移動。」醫療團隊在第二次手術中利用神經導航技術，在顯微鏡引導下精準進入腦部病變位置。
手術僅進入皮層約一公分，便找到寄生蟲，最終成功完整取出長約10公分、灰白色的裂頭蚴。劉妲表示，這條不算是最大的紀錄，「過去也曾取出超過20公分的蟲體。」
術後男子恢復良好，已順利出院，終於能夠恢復正常生活。至於蟲體如何進入腦部，男子透露過去曾喝生水，也偶爾食用生腌蝦蟹。醫師研判，寄生蟲卵可能經由消化道入侵，再透過血液循環進入腦部。
醫師指出，裂頭蚴常見感染途徑包括喝生水，食用未煮熟的青蛙、蛇、蝦蟹等水產品，廚房處理生熟食未分開，導致蟲卵交叉污染，以及在被污染水域遊泳等。醫師提醒，裂頭蚴潛伏期長且症狀隱匿，常被誤診為癲癇或腦瘤，一旦侵入腦部可能造成嚴重神經症狀。
院方強調，預防寄生蟲感染的關鍵在於避免生食與未潔淨的水源，並確保處理食材時生、熟分離，砧板與刀具要徹底清洗。
更多鏡報報導
中國女遊客旅日闖平交道遭撞死！家屬批「只有日文警示」討天價賠償金
胸悶想看診！驚覺醫師竟是「高大成本人」 網驚：當地人現在才發現
差點氣哭！她點「焙茶拿鐵」 全家店員刁難不賣：那個字不唸焙
其他人也在看
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 19
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
MLB》想要變強！哈波大膽接受血液透析療法 慘遭球迷嘲笑
費城人明星一壘手哈波（Bryce Harper）接受了某種透析療法，他在網路分享這是EBOO（體外血液加氧與臭氧治療），「把你全身三分之一的血液抽出，以臭氧處理裝置過濾之後，再把血液送回你的身體。」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 5
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 3 天前 ・ 7
人體每天排出8000顆！塑膠微粒遍布大腦、血液 台大醫「這樣做」有助排毒
塑膠製品隨處可見，不只污染海洋，也侵害人體。台大最新研究指出，人類糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒，台灣人每天排出至少 8000 顆塑膠微粒，而這可能和腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。營養醫學醫師劉博仁指出，避免熱食接觸塑膠、少吃高度加工食品等方式，有助於減少塑膠微粒污染。太報 ・ 22 小時前 ・ 13
預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發
苦味食物中以十字花科蔬菜最具代表性，醫師也常在癌症患者術後的飲食建議中加入這類食材。一名60歲的婦人被診斷為腎細胞癌後，因為擔心再復發，聽從醫師的指示多攝取十字花科蔬菜，結果10年來真的沒在復發，洪永祥醫師解釋，因為十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，具備抗發炎、抗氧化與抗癌等多重功效，是相當重要的植化素來源。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
糖尿病前期爆增！醫認證「1招吃法」逆轉胰島素阻抗 血糖不再亂飆
社群媒體上最近流行一種來自韓國的「血糖減肥法」，號稱只要改變吃飯順序就能瘦身。這個方法在韓國年輕人中很受歡迎，背景是韓國的代謝問題日益嚴重。根據韓國2021至2022年的調查，30歲以上成年人有15.5%患有糖尿病，更有41.1%處於糖尿病前期。在這樣的健康危機下，控制血糖成為熱門話題。 血糖忽高忽低 就會影響減重 很多人明明吃得不多，體重卻降不下，是什麼原因呢？台安醫院內分泌曁新陳代謝科林毅欣醫師表示，這問題可能出在血糖波動，當你吃下甜點或白麵包等精製食物會使血糖快速飆升，這時胰臟會分泌大量胰島素來降血糖。但胰島素有個副作用就是把多餘的葡萄糖轉化成脂肪儲存起來，長期以往讓細胞對胰島素越來越不敏感，形成「胰島素阻抗」也因此讓減重變得更困難。林毅欣醫師指出，當血糖忽高忽低，就讓人容易產生飢餓感，胰島素快速把血糖壓低時，身體會誤以為缺乏能量而產生飢餓感，這就解釋了為何吃完甜食後很快又想吃東西。值得注意的是，當減輕百分之十的體重，就能改善胰島素敏感性，打破這個惡性循環。 改變吃飯順序 的確有其效果 以血糖減肥法來操作，林毅欣醫師認為，其做法其實也是臨床建議得簡單順序：先吃蔬菜，再吃肉類，最後常春月刊 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
健身教練天天運動仍罹肺癌！這些習慣「破功」腫瘤長更兇
46歲的阿仁是健身教練，天天清晨跑步、重訓，飲食自律健康，體脂率常年維持在12%左右，沒想到一場例行健檢卻翻轉了他的健康信念，因為報告顯示，他的肺部出現異常陰影...早安健康 ・ 1 天前 ・ 4
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 4
她睡覺翻身痛醒 3症狀恐「鈣化性肌腱炎」
[NOWnews今日新聞]一位48歲女性在貿易公司擔任行政主管，但4個多月前開始覺得右肩不適，初期只是穿脫衣服感覺卡住，後來連夜間睡覺、翻身都會被痛醒，到了地方診所就醫，經檢查診斷為肩旋轉肌腱鈣化性肌...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
女性放屁「味覺衝擊」更強烈？ 研究揭驚人硫化氫濃度與大腦健康關聯
人類平均每天放屁約 20 次，這項看似令人尷尬的日常生理現象，背後其實隱藏著複雜的生物化學機制。多項醫學研究指出，女性排出的屁在氣味強度上，確實可能比男性更具「味覺衝擊」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
李多慧25年體重48kg不變！早餐竟敢吃「蘋果+花生醬」？ 營養師認證：很高招
南韓啦啦隊女神李多慧憑藉甜美笑容和傲人身材吸引了無數粉絲。來台發展的第三年，她近日在YouTube頻道上分享，她保持25年體重48公斤不變的祕密。李多慧表示，早餐是她飲食計畫的關鍵，她每天幾乎都吃蘋果健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 1
吃對水果防大腸癌！研究曝：每天早餐吃它 促排便、護腸道健康
近期研究發現，每天早餐吃2顆奇異果，持續4周，有助於每周增加1.5次排便次數，由於奇異果富含維生素、礦物質、酵素以及豐富水分，能增加糞便體積、軟化糞便、促進腸道蠕動，還能增加腸內益生菌生活環境。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
7日「大雪」至！6大禁忌一次看 民俗專家提醒做2事可旺財
以下提供「大雪」習俗：1.喝熱薑茶：冬天喝薑茶能促進血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。 2.吃洋蔥：吃洋蔥可以暖胃，去除寒氣。 3.吃醃肉：俗語說:小雪醃菜，大雪醃肉。因此大雪天適合吃醃肉，補充體力也能讓我們增加熱量，抵禦寒冷。 4.吃溫熱性根莖...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 發起對話
吃羊肉爐進補又喝烈酒！40歲男整夜狂跑廁所10多次「尿不出來」崩潰
時序正值冬令進補，台中一名40多歲男子與友人聚餐享用羊肉爐，沒想到當天晚上竟出現嚴重排尿困難，整夜頻繁上廁所卻尿不出來，直到天亮忍受不了立即到醫院就診，經診斷為「攝護腺急性發炎」，原因是男子羊肉爐進補又喝烈酒，導致攝護腺受到刺激而發炎，幸好經過藥物治療後症狀已獲改善。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣240萬人有腎病！名醫用「2字」揭禍首：腎臟每天都在老1歲
台灣慢性腎病患者至少240萬人，一般以為，過鹹食物危害腎臟，但醫師劉博仁表示，其實真正的腎臟殺手是三高，高血糖、高血壓、高血脂。因為高血糖會讓腎絲球慢慢硬化、高血壓傷害腎臟血管、高血脂會加速加速腎臟的動脈硬化。例如，高血糖時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 發起對話
35歲會計師手肘痛3年！竟不是單純網球肘 微創手術助改善
【健康醫療網／記者陳靖安報導】35歲的C小姐是一名會計師，日常工作長時間操作電腦與滑鼠，三年前開始出現手肘外側疼痛。就醫後被診斷為「網球肘」（肱骨外上髁炎），接受過物理治療、震波治療及局部類固醇注射等保守療法，症狀雖能暫時緩解，但疼痛總是反覆發作，影響日常生活，讓她十分困擾。所幸輾轉透過仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）骨科陳重宇醫師協助，採用「微創關節鏡手術」恢復良好，兩週後即可開始進行伸展訓練，三個月後疼痛幾乎完全消失，日常生活與工作表現均明顯改善。 「網球肘」最常見手肘外側疼痛 抓握無力、提重物疼痛 陳重宇醫師表示，C小姐經理學檢查及核磁共振（MRI）後發現，除了肱骨外上髁炎外，還合併肘關節滑膜皺襞增生與軟骨軟化。這類結構性病因若僅以「網球肘」的治療方式處理，往往難以根治。 陳重宇醫師解釋，「網球肘」是最常見的手肘外側疼痛原因之一，主要由重複使用手腕伸展或抓握動作引起，造成肌腱慢性拉扯與微小撕裂，導致局部發炎與疼痛。常見症狀包括抓握無力、提重物時疼痛等。治療上，初期可透過休息、伸展運動、護具、物理治療控制症狀；若疼痛持續或反覆發作，可考慮震波治療或局部注射以促進修復。但若經過六健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
男童從小1壞習慣不改害嚴重蛀牙 一次被拔12顆牙齒
據《星洲網》報導，來自馬來西亞的一名母親哈麗扎表示，她的兒子數個月前開始每天起床就會劇烈頭痛，放學後依舊不適，還伴隨頭暈和嘔吐，食慾也變很差。家人有帶男童去診所就醫治療，但服藥後症狀未改善，哈麗扎擔心兒子病情惡化，決定到大醫院檢查。哈麗扎帶兒子到瓜拉登嘉...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9