他發文挨轟「消費曹西平」！滅火「1操作」網看傻

娛樂中心／江姿儀報導



資深男星曹西平昨（29）日深夜突然在三重住家離世，享壽66歲，消息曝光，令外界悲痛不捨。沒想到喜劇演員「歐耶」竟發文寫下「謝謝大家關心，走的是曹西平，不是我」，不當言論被質疑消費死者，引發網友撻伐。事後，他火速發文道歉，認了失言，不過網友不買單繼續怒轟「退追」、「無聊當有趣」、「可憐，準備下去」。





喜劇演員突發32字挨轟「消費曹西平」！遭炎上急滅火道歉網怒批：請跪好

喜劇演員「歐耶」（左）發文「謝謝大家關心，走的是曹西平（右），不是我」，引發網友撻伐。（圖／歐耶老師臉書、曹西平臉書）

廣告 廣告

資深男星曹西平昨（29）日突然離世，消息傳出震驚外界，徒留無限哀思。然而在社會各界表達哀悼之時，喜劇演員「歐耶」今（30日）在Threads發文，以幽默口吻表示「謝謝大家關心，走的是曹西平，不是我。人生無常，務必保重。」。貼文一出，引發熱議，不少網友認為該言論對亡者不敬，質疑是在「消費死者」獲得流量，群起撻伐。

喜劇演員突發32字挨轟「消費曹西平」！遭炎上急滅火道歉網怒批：請跪好

「歐耶」事後發文道歉認了失言，網友繼續怒轟。（圖／歐耶老師臉書、Threads@oyalaws）

爭議延燒，「歐耶」趕緊發文道歉「對不起，我做了一個很糟糕的事」，解釋自己僅是回應網友關心，認了發言欠妥、思慮不周，並承諾「未來公開發言會更加謹慎」。道歉文曝光，網友仍留言狂轟「流量比尊重還重要？」、「不好笑誒」、「尊重比好笑重要 」、「請尊重死者」、「可以馬上刪，為什麼要晚點」、「消費往生者，可悲」、「怎麼又被炎上了啦」、「你的翻車比你的笑話好笑多了」、「終究還是跪了，但請跪好」、「可憐，準備下去」、「退追」、「無聊當有趣」，也有網友呼籲「人都有犯錯的時候，既然已經道歉了，希望大家不要無限上綱，以和為貴」。





原文出處：喜劇演員突發32字挨轟「消費曹西平」！遭炎上急滅火道歉網怒批：請跪好

更多民視新聞報導

曹西平66歲猝逝 台語天后曝「失約內幕」悲痛發聲！

曹西平逝金鐘男星憶「前陣子剛誇我」 10年前合作影片曝

吳慷仁昔在台「曾與曹西平組團」飆唱！畫面曝光網淚：我記得…

