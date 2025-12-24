他發文讚「張文英雄」黑歷史遭挖！竟曾嗆「剴剴死好」

社會中心／楊佩怡報導

北捷北車、中山商圈19日傍晚5時許發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。正當全台民眾陷入恐慌之際，一名林姓男子竟發文稱「何不跨年開車撞人？」，甚至大讚「張文是英雄」等文字，檢警獲報後迅速鎖定其身分，在22日將林男拘提到案，詢後依恐嚇公眾罪嫌送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。消息曝光後，就有不少網友起底林男過去的言論，赫然發現他竟曾PO文嗆「剴剴死好」，再度點燃網友怒火。





男網友發文讚「張文是英雄」黑歷史遭挖！他竟嗆「剴剴死好」：不是八九就是車手

張文在北捷、中山商圈投擲煙霧淡並持刀砍人。（圖／翻攝畫面）

在張文砍人事件發生後，台北市調查處發現有人在網路平台張貼「隨機殺人危害幾乎可以忽略不計」、「張文為什麼不等跨年開車撞人」、「會不會社會被隨機殺人教訓之後會越來越好」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」、「該提倡殺人正義」及「隨機殺人預告」等言論。調查局認為涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪嫌，立刻分案追出PO文者是一名林姓男子，報請士林地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」偵辦。經檢方複訊後，士林地院裁定林男限制住居。









男網友發文讚「張文是英雄」黑歷史遭挖！他竟嗆「剴剴死好」：不是八九就是車手

林男在社群上竟嗨喊張文是英雄，甚至稱「張文為什麼不等跨年開車撞人」，遭檢方聲請羈押。（圖／翻攝畫面）

網紅四叉貓今（24）日就在 臉書 發文表示，林男與媽媽走出法院時，林男低聲問媒體「我的臉會露出嗎？」，林母也向記者請求避免拍攝正臉，隨後親自駕車載走林男離開法院。貼文曝光後，留言區就有網友起底過去剴剴案發生後，林男也同樣在PTT嗆「剴剴死好」，更寫下「爹不疼娘不愛家裡沒資源擺爛，直接棄養丟給社會當累贅，剴剴長大了不是變成89，就是當車手作奸犯科危害社會，這才是真相」。四叉貓則傻眼的說：「 他還有更噁的，貼出來會被臉書BAN的文」。









男網友發文讚「張文是英雄」黑歷史遭挖！他竟嗆「剴剴死好」：不是八九就是車手

有網友將林男過去在PTT的偏激言論翻了出來。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

留言區的其他網友則痛批「對於這種人，裁定羈押沒手機、電腦可以用才是最最痛苦的事，沒事就好好蹲著吧」、「臉書就是要露臉的啊！」、「人真好幫他露臉紅ㄧ下」、「這個真的要露臉耶，他在 PTT 的發言好可怕，值得被大家認識」、「這下不紅都難」、「這種人要全臉公佈，以防止他暗地又來搞壞事，看到他就要先閃！」、「那麼想出風頭還會怕露臉？」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：他發文讚「張文是英雄」黑歷史遭挖！昔竟嗆「剴剴死好」：不是八九就是車手

