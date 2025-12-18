他發現「一打字習慣」：這是新現象嗎？網掀兩派論戰：很久了

有網友分享，最近發現有些人會用「.」來表達時間，對此原PO也忍不住好奇「這是一個新的現象嗎？」引發網友討論。（示意圖／Getty Images）

為了節省打字時間，許多縮寫、簡語應運而生。有網友也分享，最近發現有些人會用「.」來表達時間，對此原PO也忍不住好奇「這是一個新的現象嗎？」引發網友討論。

有網友在論壇Threads發文，表示自己最近發現有些人說時間幾點的時候，會選擇用「.」，以「等等7點見」為例，會變成「等等7.見」，對此原PO也忍不住好奇「這是一個新的現象嗎？」

貼文掀起正、反兩極反應，一派網友認為非常方便「滿好用的，打一個符號就好」、「幾百年前就這樣了，懶人專用」、「簡潔有力，看得懂就好啦」、「念出來就懂的文字，滿直覺的」。

廣告 廣告

另一派網友則搖頭「很不習慣這種用法～還是習慣講7點或是7:00之類的～但應該是我老了」、「我個人是非常討厭，但不會阻止別人使用」、「超不喜歡這種用法」、「好不習慣」、「不習慣這種用法，總覺得怪怪的」、「覺得沒什麼禮貌的用法…」、「無法，我都是用24H的，譬如19:00，哪個人跟我約只說七點的都會被我罵」。

有網友則補充「其實很久了，像是=4；有=U；掰掰=88，還有很多舉不完」、「我覺得很神奇的是我在英語文化也有看過，完全不懂為什麼」、「Z世代很常用，習慣就好」、「我國中用電腦打字聊天的時候就都這樣用，應該有15年歷史」、「至少已經有10年的歷史了吧」、「已經不是新現象了喔，超久了」、「說新也不新，幾年有了」、「這個很久了」。

撰稿：吳怡萱