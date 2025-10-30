他發現廚藝差的人「有一通病」過來人分析原因
你自認是廚藝好的人嗎？對廚藝不好的人來說，進一趟廚房總是手忙腳亂，有網友也分享，自己發現廚藝不好的人多數喜歡開大火，相當不解原因，引發大票網友熱議。
有網友在論壇Threads發文分享自身觀察，原PO透露，自己發現很多廚藝不佳的人在煮飯時總會堅持開大火，對此原PO坦言無法理解，忍不住好奇其他網友的想法，「廚藝很差的人到底為什麼都堅持開大火？」
貼文一出，不少網友笑稱「大火快炒這四個字太深入人心了」、「味道不好，但鍋氣要有」、「氣勢要先出來」、「好不好吃其次，重點氣勢要有」、「他們就只有on跟off不然哪會廚藝差」、「鍋氣代表我的勇氣」。
也有網友分享心理「煮不好吃是一回事，至少食物有熟」、「不是堅持，是開了以後，根本沒有心思去管火侯，就已經手忙腳亂了」、「至少確保有熟？」、「覺得火越大熟越快」、「因為要保熟啊？起碼不會拉肚子」、「他們分不清楚大、小火」
「有沒有可能我根本不知道什麼是大火...」、「感覺開大火才會熟比較快，但我的都是外層焦了，裡面還是冰的」、「因為只想著『快點』煮好，大火高溫很直覺。但其實料理要快，重點是在備料，甚至有些必須得預熱」、「先求有熟」、「想讓菜快點熟」、「因為不知道怎麼控火」、「因為他們腦中，沒有大、中、小火之分，只有開火跟關火兩種」、「至少有熟，那就能吃」。
撰稿：吳怡萱
