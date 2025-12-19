他發現「大便都浮水面上」就醫一查罹患「癌王」

雙和醫院院長李明哲分享一個癌症早期發現的案例。一名40多歲教師因發現大便都浮在馬桶水面上，同時體重減輕而提高警覺就醫。經過一系列檢查，發現胰臟頭處有微小腫瘤，確診胰臟癌。所幸在病灶很小的情況下接受手術治療，患者已健康存活超過20年。

李明哲指出，胰臟位於後腹腔，有病灶不容易被及時發現，加上早期並無明顯症狀，導致患者確診時往往已是晚期。但仍有些早期症狀可循，包括食慾變差、進食時輕微腹痛，以及排出脂肪糞便，也就是大便會浮在水面上的現象。

當胰臟癌侵犯膽管時，可能引發阻塞性黃疸，患者會發現臉色變黃、茶葉色小便或糞便變成水泥色，此時已是非常晚期。若出現背部疼痛，代表腫瘤已侵犯鄰近主動脈的淋巴結或神經節，手術治療機率極低。

李明哲提醒，吸菸、肥胖、糖尿病患者都是胰臟癌高風險族群。有家族病史者，40歲後罹患胰臟癌風險提高2.5至3倍。他建議高風險族群每半年至一年接受檢查，透過定期檢查及早發現病灶，才能得到妥善治療。

