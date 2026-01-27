他發票載具刷LINE Pay全槓龜！竟是1步驟錯誤：獎金全送人了
生活中心／綜合報導
統一發票114年11、12月期最後一期中獎號碼揭曉後，不少民眾趕緊對獎，不過有一名網友卻驚覺，自己長期用 LINE Pay 付款、搭配發票載具，卻「整整一年都沒中過」。直到年底回頭檢查，才發現原來在設定電子發票時，一個小失誤讓他與獎金擦身而過。
打錯一個字母 LINE Pay載具一年全槓龜
這名網友25日在 Threads 發文分享親身經歷，表示自己掃描 LINE Pay 電子發票載具用了一整年，最近才發現當初輸入載具條碼時打錯字，把英文字母「P」誤輸成「Q」，也難怪一直與中獎無緣。他無奈自嘲，LINE Pay 沒有防呆設計，而自己正是那個沒檢查清楚的「呆瓜」，也藉此提醒大家務必再三確認設定內容。
網友狂虧「Q號載具」
貼文曝光後引發熱議，不少網友留言調侃「獎金全送人了」、「坐等那個 Q 號載具看到這篇」、「編碼看起來像有規律的亂數，只差一個字母，可能真的還沒人用，就當一年行善積德」。對此，原 PO 也苦笑回應，自己同樣好奇那組錯誤編碼究竟有沒有中獎，甚至喊話「拜託本人現身」。
其實LINE 官方過去就曾提醒，關於 LINE Pay 電子發票手機條碼載具的設定，使用前需先到財政部電子發票整合服務平台申請專屬載具，再手動輸入至 LINE Pay 主頁。（圖／翻攝LINE Pay官網）
官方早有提醒 設定載具前務必手動輸入
其實LINE 官方過去就曾提醒，關於 LINE Pay 電子發票手機條碼載具的設定，使用前需先到財政部電子發票整合服務平台申請專屬載具，再手動輸入至 LINE Pay 主頁。官方也特別提醒，避免使用手機自動填入功能，否則可能導致無法順利儲存設定，白白錯失對獎機會。
原文出處：他發票載具刷LINE Pay全槓龜！1年後驚見「1步驟錯誤」：獎金全送人了
