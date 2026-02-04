他的世界有夠奇妙1／住進凶宅 碰上了也只能這麼做

少勳的職場冒險記繼續升級，從菜鳥業務員搖身一變成為凶宅房仲，這回面對不只有職場凶險，而是真正的生命危險。

范少勳在《Ｘ！又是星期一》演個菜鳥業務員，面對職場千奇百怪的生態，一路過關斬將；到了《凶宅專賣店》，則是誤打誤撞踏入房仲業的菜鳥，但這回等著他的，可是有很多的猛鬼，感覺光是要保住小命就比升官發財更難。

照理說，大家都想跟鬧鬼的房子保持距離、越遠越好，但是范少勳卻在戲裡不光住在凶宅，甚至賣起了凶宅，相當違悖常理，「對啊，這也是我自己喜歡這個故事、這個劇本的很大原因，是他就很像真實的人，很活生生的。戲裡每一個人都有不得已的苦衷，像是在逼著他走，或者是說，他好像迫於無奈才得這樣做。所以每個人都有一個弱點，都有一個難處。」

大家聽到凶宅都避之唯恐不及，這也是范少勳之所以喜歡《凶宅專賣店》的理由，就是每個角色後面都有不得已的苦衷，有一個弱點、難處，逼得他們不得不這樣。

住進凶宅 碰上了也只能這麼做

「有些觀眾，其實看到阿澤的媽媽跟爸爸，與小孩之間的互動，也開始覺得，『是不是有些什麼隱情？』『這個媽媽是不是怪怪的？』『爸爸好像也不太正常，到底是誰的問題？！』在驚悚的前提之下，觀察力很犀利的觀眾，就會開始去察覺到這些不同細節，也是這齣戲為什麼可以吸引著觀眾持續往下看的理由。」

范少勳能理解劇中人阿澤，那種沒得選，只好硬著頭皮面對的處境，那是源自他個人徒步環島的經歷，「在那個當下，你也沒得選，怕不怕這件事情只能放一邊。」

既然是關於超自然題材的戲，少不了要讓劇中人撞鬼的情節，但我也很想知道，為什麼他飾演的阿澤都已經碰到那麼多怪事了、電燈忽明忽滅，怎麼一點警覺都沒有，還一路朝著詭異的地方前進？「我覺得阿澤在某些時候，處於跟別人不同的環境下，是很難理解他會怎麼面對這些情況？就像是凶宅，很多人都覺得很可怕、不要碰，但他是沒辦法、沒得選，就只能住進去。」范少勳說，沒得選擇的當下，人就是碰上了，也只能這樣做。

《凶宅專賣店》中范少勳飾演阿澤，住在凶宅裡，還當上凶宅房仲，處理一間又一間充滿靈異傳說的房子，鬼也是一個比一個還猛。（Disney+提供）

