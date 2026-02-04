他的世界有夠奇妙2／難以理解 與林哲熹冥冥中糾纏

以前沒接觸過這類事，假使要范少勳去當凶宅房仲，可能會不敢，他說現在演完了，也許敢，畢竟大家都是因未知而感到恐懼。

范少勳在《Ｘ！又是星期一》演個菜鳥業務員，面對職場千奇百怪的生態，一路過關斬將；到了《凶宅專賣店》，則是誤打誤撞踏入房仲業的菜鳥，但這回等著他的，可是有很多的猛鬼，感覺光是要保住小命就比升官發財更難。

他想起過去曾徒步環島的經歷，當年是拍完 《通靈少女2》的時候，「我徒步環島時，是自己一個人，當時一共走了1個月。如果問我，像戲裡那些荒謬的狀況，都會是真的嗎？有時真的不曉得該睡哪裡，我就抱著行李、蹲在路邊，也就這樣瞇著眼睡。」

環島冒險 弟弟要不要來睡我家

范少勳說，那次徒步環島時碰上什麼狀況，都是一路硬著頭皮面對，「有時候，真的手機沒電了，不然去問問路邊的房子，看可不可以借我充電一下，所以什麼狀況都會有。難道不會覺得可怕嗎？他說好像在那個當下，你也沒得選，怕不怕這件事情只能放一邊。」

「每一個房子裡面，為什麼會留在裡面，為什麼會留下來，為什麼會捨不得走？」范少勳說，看完這齣劇，可以讓人多想一點、多做一點，那就夠了。

分明從小到大，都是跟家人住在一起，范少勳也很難解釋，為什麼要選擇獨自環島的旅行，但就把這一趟看成是一場大冒險，「當要離開一個環境、到另外一個地方，我是自己背著帳篷就出門了。問我會不會擔心或害怕，當時我設定每天要走上二十五公里，但不曉得今天走完二十五公里，是不是真的會走到一個可以住的地方？或者找得到落腳處？我真的也遇過，路上有人就說：『弟弟，你在環島，你要不要來睡我家，我家有空房。』聽起來好像滿方便的、不用花錢，但是我敢去嗎？我也睡過香客大樓，那都是不同的體驗。」

相較之下，戲裡的阿澤住在凶宅都習以為常，范少勳的冒險算是輕鬆多了，「這已經算是我自己一個人鼓起勇氣去面對，一件對我而言充滿未知的事。」

難以理解 與林哲熹冥冥中糾纏

在出道前，范少勳曾嘗試過不同的行業，但好像沒有做過賣凶宅的房仲，會不會想嘗試看看？「如果我今天還沒有接觸到這個故事的話，我不敢；但我現在自己經歷這個劇情，演完了阿澤，也許現在的我敢。」他強調所謂的敢，其實就是尊重，畢竟大家都是因未知而感到恐懼；但既然已經知道是怎麼回事，就要懂得跟另外一個世界互相尊重。

以前開過Uber，范少勳說最常被檢舉車子太髒，可是每一回車子整理好，接著就碰到下雨，這可能是最百思不得其解的謎團了。

但還有一個值得講的小故事，就是以前范少勳開Uber的時候，曾載過林哲熹；後來林哲熹演了《女鬼橋》，而《女鬼橋》的導演則拍了《凶宅專賣店》。是不是，一切都連起來了？！「我載完林哲熹之後，就先跟林哲熹一起拍《樂獄》！」

