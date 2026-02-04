他的世界有夠奇妙3／開Uber遇到奇人異事機會多？ 趕緊收工下班就好
范少勳在《Ｘ！又是星期一》演個菜鳥業務員，面對職場千奇百怪的生態，一路過關斬將；到了《凶宅專賣店》，則是誤打誤撞踏入房仲業的菜鳥，但這回等著他的，可是有很多的猛鬼，感覺光是要保住小命就比升官發財更難。
奇人異事已收錄 范少勳
11月4日生，演出《HIStory 2—越界》進入演藝圈，以電影《下半場》榮獲第56屆金馬獎最佳新演員，《阮三个2》入圍第55屆金鐘獎益智及實境節目主持人，《比悲傷更悲傷的故事：影集版》入圍第57屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角，《Ｘ！又是星期一》入圍第60屆金鐘獎戲劇節目男主角。新作《凶宅專賣店》於Disney+播出中。
所以跟凶宅房仲相比，開Uber遇到奇人異事的機會多嗎？范少勳說碰上古怪客人都覺得算了，趕緊收工下班就好，「以前我超常被檢舉車子太髒，但我真的很無奈，就是每次車子剛整理好，接著就下雨，所以這種事情就只好自己吸收了。」是啊，這才是真正令人百思不得其解。
場邊側記
《凶宅專賣店》全劇膽子最大的人是誰？「應該是陳信彰（本燙），因為他以前去鬼屋開過直播。」
在拍攝的時候，劇組請了道長擔任顧問，以防萬一，所以道長真的有在拍戲時暗示過演員，最好什麼不要亂碰、以免惹禍上身嗎？范少勳說，如果真的碰上，應該也沒人可以讓他躲，「大家都自己先走。」
造型：又慈 化妝：Wini Chen 髮型：EDMUND from ZOOM Hairstyling 服裝提供：BURBERRY、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 首飾與手錶提供：PIAGET 鞋子提供：PEDRO
