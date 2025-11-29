他目標35歲存到500萬就買房！網1建議：不要輕易買

[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導

許多人開始工作後會希望早日存到人生第一桶金，但隨著物價攀升，大多時候會比預期晚達成，對此有網友到論壇透露，他轉職搬出去住後，月薪50K左右，現在30歲已存有300萬，並設目標五年後500萬就買房，而有網友則建議，「如果不是一次付清或是5年內付清，不要輕易買」。

許多人開始工作後會希望早日存到人生第一桶金，但隨著物價攀升，大多時候會比預期晚達成。（示意圖／Unsplash）

日前有一位網友在Dcard版上發文分享，他出社會後薪資實領3.5萬，到28歲跳槽調薪變5.5萬，平均一年儲蓄率約50%左右，自稱開銷算節儉，沒有很愛買東西，保養品都是屬於開價的，表示換工作前都是住家裡，現在已經搬出來。

廣告 廣告

此外，原PO也提到，發現這幾年的股市都很不錯，雖然前年才開始投資，但30歲已經有300萬，認為存錢並沒有想像中困難，透露未來一年如果目標資產增值50萬，達成就會去歐洲，到35歲累積到500萬就買房。

該文發出後，許多網友們都紛紛在底下回應，「靠自己的女生真的很厲害」、「住家裡真的可以省很多，我剛出社會那幾年，薪水一堆給房東了」、「恭喜，難能可貴」。

還有一些人則認為，「500萬買房？確定嗎」、「個人建議，如果不是一次付清或是5年內付清的，都不要輕易買房，但買房是正確的」、「500萬不要買房，真的，繼續存下去到退休就好了，除非你是買鄉下沒超過500萬的那種」。

更多FTNN新聞網報導

畢業後想和男友租屋！家人不同意要求「先存錢買房」 網建議：要長久規劃

買房選林口還新莊好？他看「7字頭價格」崩潰 網提1點為優先考量

單身族需要換大房嗎？30歲男住8坪套房陷兩難 網友：及時行樂更重要

