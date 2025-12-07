他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了

國際中心／黃韻璇報導

網友在成田機場看到台灣國旗與中國國旗並列。（示意圖／翻攝維基百科）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。

有網友在Threads分享一張日本東京成田機場的照片，只見機場公告終將台灣國旗與中國國旗並列，國家名稱就寫著「台灣Taiwan」，後面放著中華民國青天白日滿地紅的國旗，下方才是「中國China」的五星旗，原PO笑稱這是「最新辱華現場」，直呼「日本人越來越壓不住了，日本政府玩真的，小粉紅要氣炸鍋啦」。

貼文一出網友紛紛表示，「去爆玩爆日本」、「好故意喔，把中國放在臺灣的下面」、「台灣護照免簽入境，大陸護照要簽證」、「我勸日本人適可而止！再這樣下去，台灣人真的會把免稅當免費去日本旅遊和買東西」、「依日文發音，中國擺最底下沒錯」、「日本都說台灣是個國家，結果住在台灣的藍白堅稱台灣是中國的」、「喜歡臺在上，中在下的感覺」、「日本人卯起來真的會很故意」、「越來越喜歡日本的操作了」。

許多網友也分享自己到日本旅遊遇到的真實情況，「我去日本獨旅，拿出護照前跟拿出護照後店員的態度明顯360度大轉變。原本很不耐煩，變成超級親切」、「北海道札幌纜車一國兩制、一邊一國都來了」、「高山車站從2024一路到現在」、「沖繩還掛國旗」。

