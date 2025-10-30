他直言謝龍介難贏2026台南！揭翻盤唯一關鍵

名醫沈政男直言國民黨謝龍介目前仍無法贏得2026台南市長，關鍵在於投票率。（圖／翻攝自謝龍介臉書）





針對國民黨在總統賴清德本命區台南市的佈局，名醫沈政男在臉書發文斷言，立委謝龍介在目前的情勢下，仍無法贏得2026年台南市長選舉，並指出台南「綠地變藍天」的唯一關鍵將是投票率。

沈政男回顧2022年大選，謝龍介選前民調大幅落後連任的黃偉哲，最終卻只小輸7個百分點，沈政男認為這並非藍營支持度被低估，而是因為當時綠營支持者認為實力懸殊而未踴躍投票。他預警，如果2026年謝龍介與民進黨潛在對手陳亭妃的民調差距縮小，反而會激起綠營支持者的危機感，提高投票率，讓「民調與實際投票落差很大」的現象難以重演，從而讓國民黨的翻轉之路更加艱難。

沈政男今日的評論，始於對謝龍介昨（29日）在立法院質詢表現的質疑。他提到謝龍介在質詢時，誤將海洋委員會主委管碧玲認成內政部長劉世芳，文不對題問了半天，讓沈政男「反覆看影片笑到不行」，也加深了他對謝龍介能否贏得2026大選的疑慮。沈政男認為，國民黨目前仍贏不了台南市長，即便前藍委陳以信表態有意角逐，與謝龍介形成競爭。

潛在對手比較上，沈政男將謝龍介與陳以信進行對比。他認為陳以信是學者型人物，學經歷良好，但知名度與爆發力不如具有草根魅力的謝龍介。沈政男表示，如果兩人能「加起來除以二」，便是最佳人選，可惜並無這樣的人才。他強調，若陳以信確定參選，國民黨應舉辦初選，選出最強人選。

至於民進黨方面的人選，沈政男斬釘截鐵地斷言，民進黨在台南就是立委陳亭妃，沒有所謂賴清德喜不喜歡的問題。他認為陳亭妃就是最強人選，就如同當年蔡英文不喜歡賴清德，也必須找他搭配一樣，實力是決定性的因素。

沈政男進一步分析，今年9月初《TVBS》民調顯示謝龍介已能將差距拉近陳亭妃至5%，甚至贏過其他綠營可能人選，這並非謝龍介實力大增，主要是受到當時台南水災與大罷免效應的影響。他指出，這個效應已經結束，證據便是賴清德總統的滿意度已經小幅回升，因此他推測，若現在進行2026台南市長民調，謝龍介恐會落後陳亭妃更多。

對於謝龍介自稱民調40%起跳，並引用2022年僅輸7%的戰績，讓藍營支持者誤以為台南民調測不出謝龍介的真正支持度，沈政男直言這是一種「迷思」。他解釋，2022年選前民調落後20%以上，開票卻只差7%，最大的原因就是投票率。當時許多本來要投黃偉哲的綠營支持者，因為認為勝負已定、實力懸殊，便沒有出來投票。最後沈政男強調，如果2026年謝龍介與陳亭妃的民調沒有拉開足夠大的差距，綠營支持者就會因為感受到威脅而提高投票率，讓藍營難以藉由「投票率低」的因素來翻盤台南。