他看中古屋下斡旋「秒被問1句」！心態卡關網勸：換人也一樣

多數人在購買中古屋時，會委託房仲來協助找物件。不過日前一名網友在社群上指出，自己看中一間房，在出斡旋後被拒絕後，房仲隨即詢問他有無加價意願。對此，該網友表示自己心態處於進退兩難，不知該如何是好。多數網友看完後則說，若屋主完全不缺錢，就算換房仲來談也是一樣。





該位網友在Threads表示：「很喜歡的物件，開價1280萬下斡旋1050萬失敗，因為被房仲發現我們很喜歡很喜歡該物件，所以一直問我們的加價空間，跟有經驗的朋友詢問後，建議是屋主降價後我們再開始往上加價。房仲一開始說屋主希望1200萬成交，後來又說沒有一定要1200萬，我僅僅回覆會再跟家人朋友討論幾天，可是我覺得現在局有點僵，不知道下一步該怎麼做。」

他看中古屋下斡旋後「馬上被問1句話」！心態卡關網勸：換房仲也一樣

該網友分享事情經過。（圖／翻攝Threads）









其中有網友點出關鍵與建議：「如果屋主不缺錢的話，其實你再找幾個仲介得到的答案也是一樣」、「如果你打算看100間房子，前37間房子請不要做決定，只要記得當中最棒的那間。第38間開始，只要比之前最棒那間還吸引你就直接購買，這樣買到心目中100分房子的機率最高」、「斡旋失敗，就先再去看其他物件，跟仲介說你有興趣，但價錢就是這樣，加一點可以談，如果沒緣分就算了」、「其實是看這屋子賣多久了，屋主缺不缺錢，人性都是貪婪的，如果能賣1200，誰要賣1100，建議直接約屋主當面談，自己心中的底線拿捏好，不卑不亢，讓屋主感受到誠意」。

針對該網友困擾，不少人給出務實建議。（圖／民視新聞資料照）

不過，也有房仲跳出來喊冤，指出：「我是房仲，其實大家不用太妖魔化我們，賣1050萬跟1200萬根本沒差多少，成交才實在，沒成交都是0，都是餓死，所以屋主願意降我們才好成交，一定會同時跟屋主議價，如果你這案件只是差服務費，房仲故意不想成交，也許可以找其他房仲撞。但感覺這間還有差距，反而找其他間房仲，屋主會以為有兩個人搶更不降。」

