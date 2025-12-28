他看房談價比預算高30萬好糾結 過來人公開經驗：差在仲介費

（示意圖／Pixabay）

經濟不景氣，仍有不少人想擺脫當無殼蝸牛，花時間看房、計畫買房。最近有民眾上網求問，他看房前有抓好預算，但價格只差30萬元就能成交，糾結要「捏一下」還是索性加碼；對此，有過來人分享自身經驗，直言「只是差在仲介費罷了」。

不久前有一名網友在網路論壇《批踢踢實業坊》（PTT）的「home-sale」板發文，標題寫著「買房差一點會捏嗎？」，分享自己看房的狀況。原PO表示，他計畫買房，最近看房時與賣方談的價錢差約30萬元，仲介則建議他「再加一點就成交」，讓他陷入兩難。

原PO坦言錢包蠻緊繃的，因此想詢問其他人的經驗，該如何判斷要捏不捏，還是只能被磨到「乾脆加碼」。貼文一出，有許多人給出不同建議，「真的很喜歡就會，可遇不可求」、「看急不急吧，不急就不用加了」、「主要看你已經看了幾間房，還有自己喜不喜歡的程度啦」、「不要，房子還這麼多」、「不用，都是套路」、「不要比較好，後面還有一堆要用錢的地方，到時沒得捏」。

有不少過來人則表示，「差30萬一定是差仲介費而已，最近經驗談」、「剩下是加他要賺的仲介費了～不然有些早想辦法趕緊成交」、「你算一下，如果兩邊仲介費超過30萬，那就是話術，自砍服務費或是說服賣方是仲介的事」。

