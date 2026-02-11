他看秀竟擁抱2女模辯「國際禮儀」急求和解被法官打臉
一起發生在苗栗縣的性騷擾案件，近日由苗栗地方法院做出判決。案件起因於去年3月8日晚間6時許，謝姓男子在苗栗縣竹南鎮某餐廳參加苗栗中小企業協會舉辦的活動。
根據法院調查，當時會場內正在進行走秀表演，謝男趁著2名女模專心走秀來不及抗拒之際，先後對2人進行擁抱，每次擁抱時間約數秒鐘。2名女模認為遭受性騷擾，隨即向警方報案提告。
面對指控，謝男起初矢口否認犯罪行為，並向警方及檢察官辯稱「我認為這是國際禮儀」，試圖以此說法為自己的行為開脫。然而，檢察官認為，依照我國社會通念，與素不相識的異性擁抱顯然已經逾越一般正常社交禮儀的分際，具有性暗示及調戲的意味，謝男卻以「國際禮儀」作為卸責的理由，因此偵查終結後依性騷擾罪將他起訴，並請求法官從重論處。
隨著案件進入法院審理階段，謝男見事態嚴重，態度出現轉變。他在法庭上改口坦承犯行，並主動表示願意與2名被害人各以10萬元進行和解。不過，2名女模堅持拒絕和解，決定透過司法程序維護自身權益。
苗栗地方法院法官在判決書中指出，謝男為了逞一己私慾，對他人進行性騷擾，顯然欠缺尊重他人身體隱私及性自主權的基本觀念。法官考量謝男最終能夠坦承犯行，依犯性騷擾罪共2罪，各判處有期徒刑4個月，應執行刑期為7個月，得易科罰金21萬元。全案仍可上訴。
其他人也在看
彰化縣文化局春節各場館開放懶人包 美術館除夕僅休一天看展趁現在
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】春節連假期間(2月16日至2月20日)，彰化縣文化局所附屬各場館，除了彰化
兩天三度對屋主幼子襲鳥 作客變態男被判刑
新竹縣黃姓男子到人家家中訪親作客，趁留宿之際竟連續三度對屋主年僅9歲幼子伸手襲鳥，事後還企圖卸責且不和解，新竹地院依成年人故意對兒童犯性騷擾罪共3罪，判處拘役90日。法官調查，黃男是新竹縣9歲男童小華姑姑男友的弟弟，110年11月20日晚上前往訪親作客並留宿，假意哄睡小華妹妹，乘其不及抗拒之際，以手
彰化大村幸福巴士2/23通車 (圖)
彰化縣大村鄉公所11日舉行幸福巴士啟用典禮，宣布23日正式通車，規劃大村鄉公所往返大村國中的定班定線路線，以及方便長者就醫、採買的預約接駁服務，提供免費搭乘。
許淑華出席九九峰氦氣球樂園啟用典禮 (圖)
南投縣政府在草屯鎮平林里打造「九九峰氦氣球樂園」，11日舉行啟用典禮暨試營運，南投縣長許淑華（右5）、立法院副院長江啟臣（左5）、國民黨立委馬文君（右4）及游顥（左4）、草屯鎮長簡賜勝（左3）等人出席。
李四川談動向「與輝達簽完約就跟各位報告」 黃國昌喊跨世代君子之爭
輝達落腳北士科，北市府預計今日將與輝達簽約。台北市副市長李四川說明將於簽約後說明參選動向。對此，有意角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌表示，期待跟李四川針對政策、政見進行一場「跨越世代的君子之爭」，這將是最好的民主示範。
美伊談判若破局恐升高衝突 川普警告將採取強硬行動
（中央社華盛頓/杜拜10日綜合外電報導）美國總統川普今天指出，儘管美國與伊朗正準備重啟談判以避免爆發新衝突，他仍考慮向中東地區派遣第二艘航空母艦。
14尊神明換新裝拉布幕護隱私 媽祖換衣禁看
不只人要迎新年，神明也要迎新年！苗栗有宮廟替廟內一到三樓、總共14尊神明換上全新的神衣與神冠，整個過程莊重又講究，尤其像媽祖換衣服更是「不能被看見」，畫面相當特別。
列舉日韓菲國防預算 許淑華：藍白續擋恐讓國際質疑台灣
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 行政院提出的1.25兆國防特別預算條例卡關。台北市議員許淑華（11）日表示，守護台灣人民、照顧國軍，她支持國防預算，真正的和平從來不是靠口號，而是來自足夠的嚇阻力；當台灣擁有更完善的裝備、更先進的武器與更穩固的後勤體系，敵方才會明白台灣不是可以輕易對付的國家。 許淑華引用日本參議員小野田紀美的說法指出，戰爭往往發生在...
新／手工錢包暗藏海洛因！刑事局破國際毒包裹逮12嫌
新／手工錢包暗藏海洛因！刑事局破國際毒包裹逮12嫌
春節連假將至 國道交通疏導措施報你知
今(115)年春節連假為2月14日(小年夜前一日)至2月22日（初六），共計9天。交通部高公局研判春節交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量，預估達69百萬延車公里(mvk)，約平日之1.5倍；北向集中在初三至初五，初四出現最大量，預估達75mvk，約平日之1.6倍；初三出現雙向最大量，預估達135mvk，約平日之1.5倍。為維持假期間合理服務水準，高公局透過大數據及AI模型分析國道易壅塞時段路段，研擬相關疏導作為，包括入口匝道封閉、高乘載管制、2月17日至22日深夜0至5時國道全線暫停收費等措施。相關交通疏導措施如下：(一)匝道封閉1. 2月17日(初一)至2月19日(初三)，每日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。2. 2月19日(初三)至2月21日(初五)，每日10至18時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口；12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。(二)高乘載管制1. 2月19日(初三)、2月20日(初四)，每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國
前進曼谷2026世界職能治療師研討會 樹人醫專展現國際學術能量
【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 2026年2月9日至2月12日，樹人醫護管理專科學校職能治療科（以下簡稱
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
高金案驚見Matzka妻涉洗錢移送 雲雅舜凌晨50萬元交保
台北地檢署偵辦立委高金素梅涉嫌詐領助理費、詐領公益補助款及非法輸入藥材等 3 案，昨（10）日大規模動員兵分 30 路搜索。其中最引發娛樂圈關注的，是金曲歌王 Matzka 的妻子雲雅舜，因擔任高金素梅助理，竟也名列約談名單。檢調懷疑，雲雅舜涉嫌提供金融帳戶供高金素梅創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」運用，掩飾詐領補助款的金流，被依洗錢罪嫌移送北檢複訊。11日凌晨3時許，雲雅舜以50萬元交保。
高金素梅複訊身體不適！先請回限制出境出海 癱挽法警手臂離去
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領補助款，另涉利用人頭輸入中國製快篩及以原住民多族群文化交流協會詐領補助，分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談；調查局國安站調查官今凌晨0時55分，將高金移送北檢複訊，但凌晨1時30分即因身體不適，檢方因此諭知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。
慶盧秀燕當選也報公帳！吃米其林、高檔鐵板燒 台中前局長涉貪認罪
台中市政府前局長吳存金，被查出在地政局長任內，以家庭聚餐單據，詐領首長特別費共計新台幣6萬8679元，涉貪起訴後11日首度開庭，她認罪，請求法院減刑並給予緩刑機會。庭後吳存金拿著包遮臉，告訴採訪記者：「請不要為難我。」
高金素梅涉3大案！金曲歌手妻50萬交保 協會理事長30萬交保
高金素梅於晚間12時54分抵達台北地檢署複訊，不過在約莫40分鐘以後，高金素梅在應訊時，檢察官訊問前確認其身體狀況時，高金素梅向檢方表示身體不適，因此檢察官諭知被告限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問，最後高金素梅在2名助理的攙扶下離開北檢。檢方訊後裁定協助...
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...