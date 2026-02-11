他看秀竟擁抱2女模辯「國際禮儀」急求和解被法官打臉

一起發生在苗栗縣的性騷擾案件，近日由苗栗地方法院做出判決。案件起因於去年3月8日晚間6時許，謝姓男子在苗栗縣竹南鎮某餐廳參加苗栗中小企業協會舉辦的活動。

根據法院調查，當時會場內正在進行走秀表演，謝男趁著2名女模專心走秀來不及抗拒之際，先後對2人進行擁抱，每次擁抱時間約數秒鐘。2名女模認為遭受性騷擾，隨即向警方報案提告。

面對指控，謝男起初矢口否認犯罪行為，並向警方及檢察官辯稱「我認為這是國際禮儀」，試圖以此說法為自己的行為開脫。然而，檢察官認為，依照我國社會通念，與素不相識的異性擁抱顯然已經逾越一般正常社交禮儀的分際，具有性暗示及調戲的意味，謝男卻以「國際禮儀」作為卸責的理由，因此偵查終結後依性騷擾罪將他起訴，並請求法官從重論處。

隨著案件進入法院審理階段，謝男見事態嚴重，態度出現轉變。他在法庭上改口坦承犯行，並主動表示願意與2名被害人各以10萬元進行和解。不過，2名女模堅持拒絕和解，決定透過司法程序維護自身權益。

苗栗地方法院法官在判決書中指出，謝男為了逞一己私慾，對他人進行性騷擾，顯然欠缺尊重他人身體隱私及性自主權的基本觀念。法官考量謝男最終能夠坦承犯行，依犯性騷擾罪共2罪，各判處有期徒刑4個月，應執行刑期為7個月，得易科罰金21萬元。全案仍可上訴。

