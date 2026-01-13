「他知道自己這麼可愛嗎？」CORTIS趙雨凡超萌台灣腔致詞惹暴動！後台與蔡依林、許光漢、邊佑錫後台合體

（圖／取自 cortis IG、翻攝自網路直播畫面）

2026年第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）在台灣盛大舉行，吸引了來自全球的粉絲與頂尖偶像齊聚一堂。在這場音樂盛會中，除了韓國偶像們同台較勁，最受矚目的莫過於台韓大咖夢幻連動。從台灣天后蔡依林的霸氣現身，到男神許光漢與LE SSERAFIM、CORTIS與邊佑錫的跨界互動，每一幕都足以讓粉絲尖叫，成為 2026 年最具話題性的璀璨夜晚。

CORTIS 抱走新人獎！趙雨凡「超萌台灣腔」惹暴動

在 2026 金唱片的舞台上，新人獎得主 CORTIS 無疑是當晚最備受注目男團之一。當台灣天后蔡依林唸出獲獎名字時，CORTIS 成員們臉上露出的呆萌驚訝表情，瞬間被鏡頭捕捉引爆全場尖叫。

夢幻連動： 典禮結束後，CORTIS 迅速透過官方 IG 限時動態分享與蔡依林的後台合照，感性寫下：「很榮幸能從妳手中拿下新人獎。」成員 James（趙雨凡）與安乾鎬簇擁著天后的模樣十分溫馨。

（圖／取自 cortis IG）

圈粉神感言： 具有台灣背景的成員 James（趙雨凡） 在領獎時，下意識地用軟糯的「超萌台灣腔」發表致詞「這是2026年第一次收到的一個獎，真的非常感謝大家的支持，謝謝」，親切又可愛的口吻讓台灣粉絲瘋狂在網路轉發紛紛留言：「他知道自己這麼可愛嗎？」、「這語氣真的直接給滿分！」台下的趙雨凡也被許多粉絲發現超級活潑，還不時會跟著唱跳起來、與粉絲互動，真的是一位非常具有親和力的明星。

（圖／取自 cortis IG、翻攝自網路直播畫面）

後台私照流出：集郵蔡依林與兩大男神

CORTIS 這次參加金唱片可謂收穫滿滿，不僅拿了獎還成功「集郵」多位明星。成員們在 IG 曬出與許光漢的合照，James 與安乾鎬開心地比起 V 字手勢，並配文：「很高興能在台北見到你！」。 CORTIS 成員們在後台與邊佑錫合照，邊佑錫挺拔的身姿與標緻的笑容再次證明其不可撼動的地位。

（圖／取自 cortis IG）

邊佑錫上台頒獎時也引爆尖叫聲，無論是妝髮還是服裝都超完美，邊佑錫頒發「Artist大賞」跟「數位音源大賞」給Jennie跟GD，而且更巧合的時邊佑錫和許光漢還是同一天生日。

（圖／翻攝自網路直播畫面）

許光漢、邊佑錫男神齊聚！「撒嬌挑戰」引沸點

除了頒獎陣容強大，典禮嘉賓的互動更是看點十足。作為亞洲人氣男神，許光漢當晚不僅帥氣現身頒發重要獎項，還在現場主持人的「起鬨」下，大方接受了 K-Pop 圈最流行的「撒嬌挑戰」，跟之前惠利同一首歌〈OVERDRIVE〉，金唱片還安排許光漢和人氣女團LE SSERAFIM的中村一葉、恩採同坐一起，許光漢咬手指痛到還甩一下，羞澀卻又專業的表情，讓現場粉絲喊破嗓子。上台頒發「NAVER AI CHOICE」獎項時的發言也非常誠懇又不失幽默感，觀眾們非常給面子用尖叫來支持。

（圖／翻攝自網路直播畫面）





