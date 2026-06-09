他私下約吃炸雞？Gumayusi曬黃仁勳簽名衣，T1 Doran 拒合照理由超鬧
NVIDIA 執行長黃仁勳在於 6 月 5 日飛抵韓國，前往「T1 Basecamp」網咖，與《英雄聯盟》T1 全體成員夢幻見面。Faker 等人也陸續在後來的直播中分享見面心得，甚至連 2025 年 11 月離隊的 Gumayusi，竟也在社群曬出黃仁勳的親筆簽名 T 恤，讓玩家疑惑：「你怎麼也有？」
Gumayusi 在隨後的直播中，面對觀眾的詢問，先是聲稱他在打積分時，黃仁勳用通訊軟體約他下樓吃炸雞，順便把衣服給他。但後面也馬上強調這只是開玩笑而已，不過社群玩家都推測，真實原因可能和 Gumayusi 代言的品牌「海盜船」（Corsair）有關，由於該品牌與 NVIDIA 有著合作關係，他才會收到這份大禮。
至於在網咖與黃仁勳實體見面的 T1 現役隊員，直播中的感想與反應則是都不同。先前曾在網路上看過黃仁勳為了插隊，幫顧客結帳的影片，直接公開許願「想被老黃插隊」的輔助 Keria，這次順利達成合照心願，被戲稱是「當 Faker 隊友的最強福利」。
有趣的是，相較於 Oner 和 Keria 第一時間衝上前自拍，站在一旁觀看的 Doran，則是展現出超務實的作風，在直播中解釋為什麼不合照，他認為用腦袋把這一刻記住就好了，超特別的思維逗笑網友。
打野選手 Oner 除了透露股票相關內容外，也分享因為先前常去國外打比賽，這次在聽黃仁勳說話時，英文大概能聽懂一半左右。而和黃仁勳一起簽名的 Faker，則是在直播中吐露真實心聲，簡單的說自己和黃仁勳「度過了一段非常充實的時光」。
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