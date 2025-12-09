他租車開進停車場竟暴衝！柵欄、繳費機全撞壞 賠償20萬

一起共享租車失控暴衝事故，7日下午4時許發生在台北市松山區某私立高中地下停車場。32歲王姓駕駛開著白色共享租車，準備駛進地下停車場還車時，車輛突然不明原因失控暴衝。

根據現場目擊者描述，該車輛直接撞上停車場進出口柵欄，隨後衝撞分隔島上的設備及繳費機。由於撞擊力道過大，車身一度側傾近90度，驚險畫面讓在場民眾都嚇壞。所幸事故發生時，周圍並無其他民眾及車輛，王姓駕駛也奇蹟似地毫髮無傷。

警方初步調查顯示，王姓駕駛疑似一時恍神才會導致車輛失控。事發後，駕駛已前往轄區派出所開立相關證明書，準備與停車場管理方協調後續賠償事宜。

停車場管理員表示，這起事故造成多項設備全毀，包括車牌辨識器、進出柵欄設備及繳費機等重要設施。根據初步評估，損失金額可能至少達20萬元。由於關鍵設備遭到嚴重破壞，停車場已暫時停止對外開放，臨時來停車的民眾因此無法進入。

警方發言人指出，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。目前暫時未發現其他刑責因素，將持續追蹤後續賠償與設備修復情況。停車場管理方則承諾，會依據檢修結果協助處理相關事宜，並評估未來改善措施，避免類似意外再次發生。

