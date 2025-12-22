他稱張文金流來自民進黨？網炮轟造謠揪出「所在地中國」

社會中心／林昀萱報導

北捷隨機攻擊事件引起關注，竟有中國網軍造謠張文資金來自民進黨引起炮轟。（圖／民眾提供）

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇，警方持續追查其背後金流與共犯。沒想到網上卻有人稱「張文資金來自民進黨」，發言立刻遭到網友炮轟不實、造謠，還被起底真實身分是中國網軍。

回顧案件發生經過，逃兵通緝犯張文19日下午5時24分，帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口，過程中丟出4顆煙霧彈且意圖引燃汽油彈。一名余姓男子見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館，疑似稍作休息、重整裝備。傍晚6時38分，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊。他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，又持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，張文一路往百貨頂樓狂奔，最終於晚間7時42分畏罪墜樓重傷，經送醫治療仍不治。

這起事件引起社會關注與討論，沒想到竟有人在社群平台Threads曬出疑似張文的臉書截圖畫面宣稱：「真的超扯！賴清德親自下令了，追查張文金錢來源，結果發現資金來源於民進黨」。貼文引起砲轟，許多人痛斥他造謠的行為：「我存檔準備檢舉你，最好有證據，散發不實言論也是犯法」、「造謠一時爽，全家火葬場」、「已經檢舉了」、「你不要刪文喔！」「造謠仔會有現世報」。

網友揪出造謠帳號所在地位於中國。（圖／翻攝自Threads）

由於該帳號並未分享所在地，就有網友揣測「又一個北七帳號！所在地未分享！肯定在中國」、「為什麼你回覆的都是簡體字！又是假臺灣人！」事實證明網友揣測不假，有其他人連結到與Threads發文造謠的帳號所連動的IG，發現帳號所在地顯示為「中國」怒斥：「中國帳號很急喔，馬上推給民進黨，是在怕什麼嗎？」「中共網軍你IG忘了藏地點」、「中國人請拿出證據，已經複製你的資料及文章準備至警察局提案」、「中國狗，你好關心這件事喔」。

