他稱「中壢市區沒台灣人」 網狂點頭：下車要找護照

一名網友分享中壢市區街景，並驚呼「已經沒有台灣人了」。（圖／翻攝自Google maps）





一名網友分享中壢市區街景，並驚呼「已經沒有台灣人了」，貼文瞬間吸引許多網友熱議，並幽默道，「下車後，先找護照」。

原PO在Threads上分享，表示「我正式宣佈，中壢市區已經沒有台灣人了，有身在泰國或菲律賓的感覺。」貼文已突破2.9萬名網友按讚，引起熱議。

畫面可見，在中壢市區放眼望去皆是外籍面孔，街道兩旁的招牌和商家風格也顯得十分多元，另外也有部分網友分享中壢現況，多處充滿異國風情的景象，更有網友指出，台北車站、桃園後站和西門町未來也將被佔領。

貼文一出，許多網友紛紛留言表示，「我真的以為我在菲律賓還是越南泰國」、「我住中壢，去泰國沒有感覺出國，因為真的太中壢了！」、「下禮拜，也打算去越南、印尼、泰國、菲律賓玩一天..買好中壢的火車票」、「下車後，先找護照，可別忘了帶」、「自己是越南人，我都嚇到了」、「請記得禮拜天的中壢不屬於中壢人」、「之前去中壢找朋友結果火車一堆泰國人，一下車很多告示牌寫泰文，一度覺得自己瞬間出國ㄟ」、「真的去一趟中壢就會知道」、「體驗異國風情，免簽證，免機票，免過海關。」

不過也有部分網友表示，「現在沒有這些外籍朋友來台灣，台灣多少產業要關門了」、「沒辦法，台灣人工資太貴了，只好一直引進移工」、「台灣真的要靠他們，勞動能力很強，之前花蓮光復受風災侵襲，参與家園復原也是很多外籍移工的鏟子超人，希望台灣能善待他們」、「這些移工在某種程度方面也促進了當地的經濟發展」、「移工都花錢都不手軟，推薦中平路東南亞雜貨店很好逛，價格比網拍還便宜，我覺得很讚」、「上次給男友說要帶我去中壢東南亞玩，結果一去到那邊全部都是東南亞人，全部都在買金飾，超狂！直接震撼傻爆眼」。

