他稱「台灣3總統」：名字都好怪！釣出「本尊」神回

一名網友在社群平台Threads好奇發問，他回顧台灣歷史上3名前總統的名字，直呼「好怪」，包括蔡英文、陳水扁、馬英九等，在台灣幾乎找不到第二個相同名字的人，貼文曝光之後掀起網友熱議，有趣的是該篇貼文意外釣出前總統蔡英文親自留言，神回一句「叫英文很奇怪嗎？」，讓原PO驚喜直呼「生涯成就：被前總統欽點」。

蔡英文親自回應網友問題，獲得超過14萬人按讚。（圖／翻攝自Threads）

近日有網友在Threads上討論台灣3位前總統的名字很奇怪，包括蔡英文、陳水扁、馬英九等3人在台灣都找不到相同名字的人，這篇貼文吸引蔡英文本尊回應「叫英文很奇怪嗎？」短短一句話，就吸引超過14萬名網友按讚，其他網友紛紛留言笑稱「先不管這個了，你是所有總統裡面做得最不奇怪的。」、「不會，我們大家都很喜歡英文」、「別人講這句沒感覺，一看是本尊笑噴」、「不會！如果叫數學可能就比較討厭」、「我阿公跟你做伴，他叫吳日本」、「其實⋯⋯是真的⋯⋯有點特別（不敢說奇怪），請問前總統的英文名字是⋯⋯？記憶中曾在國外新聞看到直譯為English」。原PO也驚喜表示「生涯成就：被前總統欽點」。

蔡英文退休後，持續在社群平台上活躍。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

針對這篇貼文另外也有網友解釋「因為那年代取名風格就這樣，家豪、雅婷、怡君、宗翰是七年級，了不起快50歲」、「基本上都是又大又重的字，不是什麼人都能撐起來的字」，也有網友列出其他菜市場名「過個20年看看有沒有鮭魚當上總統」、「我也沒辦法想像選一個總統叫冠廷」、「你可以想像家豪當上總統會怎樣嗎，我覺得會滿好笑的」、「無法想像把票投給承翰，感覺國中的時候很愛抄我作業」。事實上，前總統蔡英文在退休後持續在社群平台上活躍，從臉書、IG再到近年最受台灣網友使用的Threads平台，跟上時事的貼文以及親自回應網友等互動也被稱為「海巡」。

