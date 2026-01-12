他節儉用10年「鉛中毒」1年後離世 醫師保溫瓶使用指南：3不1OK

生活中心／林昱孜報導

男子節儉保溫瓶用10年不換，內部千蒼百孔導致長年喝下「含鉛咖啡」，一年後病逝。（圖／翻攝畫面）

保溫瓶用錯恐害命！不少人隨身備著保溫瓶對抗寒冬，但可得小心毒吞下肚，腎臟科醫師洪永祥分享臨床案例，一名男子每日一杯咖啡，但用來盛裝的保溫瓶早已千瘡百孔，等於每日一杯「含鉛咖啡」下肚，因此導致大腦皮質萎縮，一年後因為嗆到引發吸入性肺炎過世。

洪永祥在《醫師好辣》節目中分享，一名男子因為開車恍神撞進早餐店，急診確認無大礙後，進一步透過檢查數字發現，大腦退化、貧血嚴重、血色素低下，因而轉往腎臟科進一步了解原因；個案妻子表示，近期丈夫味覺變得遲鈍，狂抱怨嫌菜「不夠鹹」，洪永祥因此聯想到重金屬中毒有關，最後經一系列檢查發現是鉛中毒。

男子鉛中毒導致大腦退化，最後因為嗆到吸入性肺炎過世，醫師提醒使用保溫瓶「3不1ＯＫ」。（圖／翻攝畫面）

排除工作環境造成影響後，洪永祥揪出元凶竟是使用了10幾年的保溫瓶。醫師檢查該保溫瓶，發現內膽早已充滿刮痕、 千瘡百孔，他進一步解釋，正是因為保溫瓶老化加上每天裝咖啡，導致重金屬溶解，男子等於喝了10年的「含鉛咖啡」，導致大腦嚴重退化、失智，最終該名病患在車禍後僅一年，就因嗆到引發吸入性肺炎過世。

洪永祥提醒，保溫瓶若是價格低至100至200元，使用的材質可能有問題，另一雷區為盛裝「蛋白質飲料」，有人用保溫瓶裝豆漿、牛奶，當作將其放置冰箱內，但這類飲品若在2小時內未喝完，極易滋生細菌，加上保溫瓶清洗不易，縫隙若卡垢發臭，就代表已充滿細菌，長期飲用恐導致慢性腹瀉，使用保溫瓶盡量只裝白開水，避免將其當作萬用容器，以免養生不成反傷身。

