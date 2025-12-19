他簽「不罵老婆合約」 嘴賤罵這句…法官判：房子過戶給老婆

男子簽「不罵老婆承諾書」之後又罵老婆，下場悽慘。示意圖／Pixabay

嘉義一對夫妻常因子女日常生活起居照料事宜起爭執，民國109年11月，兩人發生嚴重的口角，老公不僅罵髒話還家暴妻子，妻子驗傷後聲請保護令，老公為了請求妻子原諒他，在同年12月自願簽立承諾書保證再也不罵老婆，否則名下所有財產都給老婆、老婆提出的條件全部同意。結果去年男子又罵老婆「比王八蛋還王八蛋」，老婆將他告上法院，法官還真的判了男子必須把名下房子轉讓給妻子。

判決書指出，109年11月間，妻子請男子協助照顧小孩遭拒，兩人發生紛爭，男子以三字經辱罵妻子，並將妻子推倒後，以手搥她胸口，致妻子因此受有右下唇瘀青、內側破皮、前胸疼痛、右臀瘀青、右臀上方疼痛、右上臂及左臂兩側瘀青、右手腕內側破皮、右小腿上方近膝蓋處瘀青等傷害。妻子對男子提起傷害、恐嚇之告訴，並聲請通常保護令。

男子在12月間自願簽立承諾書，載明「還有我向妳保證，爾後如果我再有對妳侮罵，甚至肢體上的衝突等狀況，妳要提告，甚至訴請離婚，我都不會再有任何意見，妳所提出的條件，包括房子、車子以及所有儲蓄，全歸妳所有，我全然接受，包含小孩所需的撫養（每月給予5萬塊），絕不推聾做啞，只要是妳提出的條件，我不會有任何反駁…」等語。

但是，去年11月，男子又罵妻子：「妳只是想到妳自己。妳比王八蛋還比王八蛋，妳只想到妳自己，所以講啊我跟妳結婚得到什麼？得到最後是妳的想要房子住，我滾，那我滾還要我負責」。又有一次，兩人的孩子在場時，男子又罵：「我操，哇塞，來繼續看啊，繼續看。是不是講幹真的是他媽的妳不覺得可悲嗎？不會覺得很可悲嗎？不會覺得很可悲嗎？」老婆這次真的不忍了，拿著當年男子簽的「不罵老婆承諾書」將男子告上法院。

男子辯稱「王八蛋」一詞是一時憤慨而脫口，非蓄意全面性、毀滅性之貶低妻子之人格或社會地位，尚不足以使妻子之社會評價因此有所貶損，難謂已構成侮辱，所以沒有違背他簽下的承諾書。

嘉義地院審理此案，法官親自聽了妻子錄下的老公罵聲，包含「比王八蛋還王八蛋」，又以承諾書整體內容看來，是兩人自由意志表示合致，男子於家暴事件後為維繫婚姻及家庭而簽署，以自我約制在婚姻關係存續中不得再有家庭暴力情事發生，法官認定男子有辱罵妻子，違反了他自己簽下的承諾書，妻子請求男子將不動產移轉登記為自己所有，有憑有據，判妻子勝訴，老公必須要將房子過戶給妻子。

