他糖尿病四個月甩16公斤！糖化血色素從14降至5.5

一名39歲工程師罹患糖尿病，糖化血色素高達14，透過每週運動300分鐘並攝取優質蛋白質，4個月內成功減重16公斤，不僅使糖化血色素降至5.5，脫離糖尿病危害，更在7年間維持理想體重。

一名39歲工程師罹患糖尿病，4個月內成功減重16公斤，使糖化血色素降至5.5。（示意圖／Pexels）

肝膽腸胃科醫師蕭敦仁在《健康好生活》節目中分享了這位工程師的成功案例。該名男子初診時身高167公分、體重85公斤，身體質量指數（BMI）高達31，遠超過理想範圍的最大值24。更令人擔憂的是，他的糖化血色素達14，比正常值5.7以下高出兩倍以上。

「他不想一輩子依賴藥物控制病情，因此下定決心徹底改變生活型態。」蕭敦仁表示，這位工程師經過4個月努力，體重成功減輕16公斤，糖化血色素也降至5.5，已擺脫糖尿病對身體的威脅。

令人佩服的是，即使達成減重目標，這位男子並未因此鬆懈。他持續維持嚴格的健身習慣，每週前往健身房五次，累積運動時間達300分鐘。更值得注意的是，他每次運動後必定食用雞胸肉補充優質蛋白質，這樣的生活方式讓他七年來都未曾復胖，血糖控制得宜，還練就一身結實肌肉。

這位男子每次運動後必定食用雞胸肉補充優質蛋白質，這樣的生活方式讓他七年來都未曾復胖。（示意圖／Pexels）

蕭敦仁醫師讚賞道：「這位工程師把減肥做得非常徹底，實在相當了不起。從他的案例可以看出，持之以恆的運動習慣，加上適當攝取優質蛋白質，確實是維持理想體重、有效控制糖尿病的絕佳方法。」

除了運動與蛋白質攝取，飲食順序的調整也是穩定血糖的重要關鍵。減重醫師蕭捷健曾在其YouTube頻道分享另一成功案例：一位長期體重卡關、血糖不穩的女性，透過「餐前先吃蛋白質」的飲食順序調整，半年內從八十六公斤瘦至六十二公斤，血糖也恢復穩定。

餐前優先攝取蛋白質能有效「擋住」後續進食的澱粉，避免血糖突然飆升。（示意圖／Pexels）

蕭捷健醫師解釋，餐前優先攝取蛋白質能有效「擋住」後續進食的澱粉，避免血糖突然飆升。這種飲食方式使食物能緩慢消化吸收，不僅能避免飯後昏沉感，還能增加飽足感、減少嘴饞。研究顯示，餐前先補充蛋白質，後續進食的食物較不易轉化為脂肪囤積，這也是該案例成功減重的關鍵因素。

運動與攝取優質蛋白質，再加上合理的飲食順序調整，已被證實是穩定血糖、維持理想體重的有效方法。這些成功案例不僅為糖尿病患者帶來希望，也為想要健康管理體重的民眾提供了寶貴參考。

