他約情慾按摩卻一次來2個！下場慘噴1.5萬

許多社群平台充斥各類色情按摩廣告，一名男網友日前分享其首度體驗的慘痛經歷。（示意圖／翻攝自Unsplash）





許多社群平台充斥各類按摩廣告，一名男網友日前分享初次體驗的慘痛經歷，原本看中每節70分鐘僅2600元的收費按摩，結果一次來了兩個人，最終慘噴5位數高額支出。

男子首度體驗卻慘遭剝皮

原PO透過Dcard分享，當他抵達現場並依照指示換上紙內褲後，房內突然出現兩位正妹熱情招呼，並以「多一位服務滋味升級」為由，半推半就下迫使他先行追加2千元費用，隨後的按摩過程並非專注於放鬆，按摩師反而開始強力推銷加值服務，開出的價碼竟驚達10萬至12萬元台幣，即便單項服務也要價2萬元，原PO在對方的誘惑下，支付了1萬元的半價優惠，最終總計花費超過1萬5千元。

廣告 廣告

原PO透露，要價萬元、號稱情慾按摩的泡泡浴，實際上僅是按摩師用手在身體各部位搓起泡泡，雖然觸及敏感地帶，但過程顯得極為草率且敷衍，他事後回想，這種「打鴨子上架」的推銷邏輯非常惡劣，業者看準消費者只穿著紙內褲、難以在尷尬情境下拒絕的心理弱點，只能摸摸鼻子認栽，並提醒，「這類消費廣告不再少數，要特別小心應對！我是認為就算不列為詐騙，也有引人上鉤進而用力剝皮之嫌。」

貼文一出，許多網友紛紛表示，「蛤？！1萬1？？你買機票去泰國洗殘廢澡也不用1萬吧～虧爛！！！」、「就是剝皮店，不要找那種在社群平台投廣告的」、「報警告他詐欺」、「沒人跟你說過脆或X或飛機上看到的訊息都不要信嗎？」、「這個錢可以飛去日本按摩了」、「菜雞成長的第一次」、「就是被剝一次才會學到教訓，台灣人就是很難拒絕到底」、「現場加價購的都是剝皮的，直接穿衣服走人」、「你這叫什麼泡泡浴我笑瘋。」、「這種詐騙手法很老舊了，怎麼還在啊」。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

11歲女童睡覺離奇猝死！檢初步相驗口吐白沫、腹部腫脹

太子集團拍賣現場！神秘男花近百萬 得標愛馬仕柏金包

震撼彈！毛嘉慶宣布「退出民眾黨初選」

