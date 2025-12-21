他紅燈滑手機遭罰3千 法官舉法條「1重點」平反！糾正警察亂開單

一名駕駛停等紅燈時查看手機，遭警方開罰3千，提起行政訴訟申訴。（示意圖，pixabay）

停紅燈滑手機真的會被罰嗎？一名駕駛阿偉（化名）在等紅燈時低頭看手機，被警察當場開單罰3000元還記點1點。阿偉覺得太冤枉，車子根本沒動也沒影響交通，於是決定打官司。法院審理後大逆轉，由於警方無法證實阿偉的行為確實危害駕駛安全，因此撤銷原處分。

開車滑手機開罰原則是什麼？

阿偉開小客車型行經新北市新店區北新路與順安街口，在紅燈靜止時查看手機，被警察抓到裁罰3000元並記點。但他主張當時車輛靜止且未手持操作，並未危及交通安全。判決書中詳細回顧立法歷程，強調道路交通管理處罰條例並非一律禁止使用手機。法官指出，現行執法常陷入只要沒用手機架就開罰的盲點，忽略了應區分行進與停等狀態的風險差異。若不考量使用目的與時間長短就一律裁罰，不僅違反比例原則，更可能產生違憲爭議。

法官判駕駛免罰原因

本案關鍵在於證據不足，法院勘驗錄影後發現，並無阿偉手持手機的具體畫面。員警作證時對於雙手位置等細節記憶模糊，且案發當下未要求阿偉出示手機畫面以供存證。由於無法證實阿偉當時的操作方式與功能，導致舉證責任無法達成，法院難以認定其構成違規要件。

警察長期積非成是被打臉

法院最終裁定阿偉勝訴，並指出在長達20秒的紅燈時間內短暫看手機，尚不足以認定危害安全。此判決旨在導正長期以來積非成是的執法偏誤，呼籲相關單位應精進取締作業，確保正當法律程序，避免犧牲民眾的權益。

更多鏡週刊報導

綠燈過馬路忽視1細節 行人收500元交通罰單！一票網友全不知

測速機密度比日本高600倍沒更安全 呱吉：台北一路段年收罰款7000萬

北市馬路「7彩標線」民眾霧煞煞 議員轟像「馬路畢卡索」