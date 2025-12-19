他紅燈看手機挨罰3000！法官「撤銷裁罰」原因曝光：取締積非成是

社會中心／黃依婷報導

新北市一名陳姓男子今年3月駕車行經新店區北新路與順安街口，停等紅燈時遭警方認定「手持手機使用」，當場裁罰3,000元並記違規點數1點。陳男不服提起行政訴訟，法院審理後因為「1關鍵因素」撤銷原處分。

判決指出，陳姓男子雖不否認當時有看手機，但主張並未「以手持方式」使用手機，既沒有把手機拿起，也未以手操作滑動，僅是在車輛完全靜止時低頭看了幾秒。陳男於11月25日言詞辯論時說明，手機放在右側排檔附近，紅燈尚餘約20至30秒，聽到訊息提示音、螢幕亮起才查看，並未持續操作；因車窗隔熱紙較深，研判警方可能誤判其動作。

法院指出，執勤員警密錄器畫面並未拍攝到陳男「以手持方式」看手機的畫面，員警到庭作證時，對於是否手持、如何操作手機等細節亦無法清楚說明；且取締當下未進一步確認陳男使用手機的目的、功能與持續時間，也未進行相關取證，難以認定其行為確實有礙駕駛安全。

判決並強調，道路交通管理處罰條例禁止駕駛人「以手持方式」使用手機，仍須同時符合「手持」與「有礙駕駛安全」等要件，非一概而論。法院直言，實務上對於非行進狀態使用手機的取締方式，長期存在偏誤，「已達積非成是的程度」，若僅為執法便利而一律裁罰，恐有違比例原則。

綜合全案證據，法院認為無法證明陳男確實以手持方式使用手機，亦難認其行為有礙駕駛安全，依法應作對當事人有利的判斷，撤銷罰單，並命主管機關返還已繳納的一審敗訴300元裁判費。

